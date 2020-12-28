Дмитро Разумков запевнив, що жодного разу не отримував зарплату в конверті. А от щодо інших депутатів він не може бути таким упевненим. На думку спікера парламенту, щоб запобігти корупції серед нардепів, треба не лише підвищити зарплату, але й створити дієвий запобіжник.

Також Разумков підкреслив, якщо є певне правило, то воно має бути одне для всіх. Про це спікер Верховної Ради сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Разумкова, якщо почнуть з'являтися правила для "своїх" і "чужих", то цей парламент достатньо швидко розбалансується.

Тут не має бути різниці – це представник більшості, меншості, інших якихось політичних сил. Тут повинен бути закон один для всіх,

– пояснив спікер Ради.

Як викорінити конверти у парламенті

На думку Разумкова, це можна зробити за допомогою:

хороших зарплат;

якісного запобіжника корупції.

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Повинен бути високий рівень контролю з боку антикорупційних органів, переконаний спікер парламенту. Він нагадав, що корупція є в усьому світі. Однак у в Європі та інших державах це не так працює.

Там високий рівень поваги до державних службовців. Відповідальність їх і повага. І вони розуміють. Я вже не говорю про великий соціальний пакет для них, для їх родин. І вони добре розуміють, що якщо ти хоча б раз встрянеш в проблему, ти на собі поставиш великий чорний хрест,

– сказав Разумков.

Про те, як українці насправді ставляться до зарплат у конверті – читайте за посиланням.