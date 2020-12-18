9 із 10 людей із бідних країн можуть не отримати вакцину від COVID-19 у 2021 році. У цей перелік із 70 незаможних держав потрапила й Україна. Такий дефіцит для "третього світу" цілком реальний, якщо уряди та фармацевтичний бізнес не забезпечать достатню кількість доз.

Про те, чому вакцинація лишень багатих країн не врятує планету і що потрібно зробити, аби подолати "ковідну" нерівність у світі та в Україні – у блозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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Днями стало відомо, що Україна отримає від глобального фонду COVAX приблизно 8 мільйонів доз вакцини безплатно. Їх вистачить лише на 4 мільйони українців, адже препарат вводитимуть 1 людині двічі.

Окремо Україна планує замовити вакцини за власні кошти. Скільки й коли це станеться, станом на середину грудня питання і досі відкрите. Натомість більш заможні країни законтрактували стільки доз, що до кінця 2021 року зможуть вакцинувати все своє населення майже тричі.

Це, звісно, якщо всі вакцини, які наразі тестують, отримають схвалення. До прикладу, Канада зможе вакцинувати кожну свою людину аж 5 разів. Так, багаті країни, у яких проживає лише 14% населення нашої планети, законтрактували понад половину всіх найперспективніших вакцин. Як наслідок, 67 бідніших країн зможуть вакцинувати лише 1 з 10 людей протягом 2021 року.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

Вакцинувати препаратом від Pfizer уже почали у Великобританії й США, невдовзі розробка отримає дозвіл і в інших країнах. Ще 2 потенційні вакцини від Moderna й Oxford у партнерстві з AstraZeneca очікують на затвердження державних регуляторів.

Тільки уявіть, усі дози Moderna і 96% Pfizer уже придбали багаті держави. Натомість лише одну розробку вакцини Oxford і AstraZeneca обсягом понад 60% своїх доз обіцяють надати країнам, що розвиваються.

Що це означає у цифрах? У такому разі, у 2021 році вакцинувати зможуть лише 18% населення світу. Та й угоди Oxford i AstraZeneca в основному укладалися з великими країнами, що розвиваються, як Індія чи Китай. Тож, уже зараз зрозуміло, що лиш один виробник не здатен забезпечити увесь світ.

Поради для того, аби якомога більше людей вакцинувались

Що потрібно зробити, аби якомога більше людей змогли вакцинуватися? Amnesty International пропонує дієві поради, як потрібно діяти вже зараз. Вакцина не може бути привілеєм для багатшої меншості. Це не дасть ефективного результату.

За оцінками ВООЗ, для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати приблизно 70% населення планети. Для цього варто покінчити із таким собі "вакцинним націоналізмом". А це означає, що багатші держави не мають скуповувати собі левову частку наявних вакцин .

Для цього варто покінчити із таким собі "вакцинним націоналізмом". А це означає, що . Важливо також співпрацювати й долучатися до глобальних ініціатив , як до схеми COVAX від ВООЗ, яка об'єднує різні країни, закуповує якомога більше вакцин та рівномірно розподіляє їх. Нині 178 країн, зокрема й Україна, співпрацюють із COVAX. Хоч до проєкту не долучилися одні з найбільших гравців – США й Росія.

, як до схеми COVAX від ВООЗ, яка об'єднує різні країни, закуповує якомога більше вакцин та рівномірно розподіляє їх. Нині 178 країн, зокрема й Україна, співпрацюють із COVAX. Хоч до проєкту не долучилися одні з найбільших гравців – США й Росія. Крім того, вакцини від COVID-19 мають бути безоплатними для населення. Не можна допустити, щоб через брак грошей люди опинилися в небезпеці. Правильним і благородним рішенням для виробників буде відмовитись від прав інтелектуальної власності на вакцини, тести й інші засоби для лікування COVID-19. Доки всі люди не будуть захищені. Аби ви розуміли, компанії AstraZeneca, Moderna і Pfizer уже отримали понад 5 мільярдів доларів держфінансування. А це вочевидь покладає на них відповідальність діяти в інтересах світового суспільства.

Кого вакцинувати першими

Це теж питання, яким нині переймаються чимало держав. В Україні насамперед планують забезпечити щепленням медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.

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Але тут варто пам'ятати, що медпрацівники – це не лише люди в білих халатах, вакцинувати потрібно також водіїв, адміністративний персонал, працівників і працівниць з догляду у домівках. У групі ризику й дискриміновані групи. Ідеться насамперед про ромів, людей, які живуть на вулиці та біженців.

У новому світі COVID-19 варто насамперед залишатися людьми, не гребуючи цінностями рівності й взаємопідтримки, хоча б заради подолання спільного ворога. Пандемія іще більше оголила проблему бідності й створила таку собі ієрархію доступу до вакцини. Однак жодна людина не має втрачати право на здоров'я й навіть життя через своє громадянство чи фінансову забезпеченість. І це відповідальність усього людства.