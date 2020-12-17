Близьке оточення мера Харкова Геннадія Кернеса давно знало про його ймовірну прийдешню смерть. Але цю інформацію на час виборів приховували.

Оточення Кернеса знало, що він помре: що відомо

Як зауважив представник України в ТКГ, журналіст Денис Казанський, оточення Кернеса знало, що він втратив дієздатність і балансував на межі життя та смерті. Тому в будь-якому разі не зміг би виконувати обов'язки міського голови. Про це Казанський написав у телеграмі.

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"Проте, цю інформацію на час виборів приховали, і непрацездатному Кернесу організували новий термін", – зауважив він.

За його словами, правду про здоров'я харківського мера почали озвучувати лише після того, як він, перебуваючи в комі, "склав присягу".

Тепер рулити Харковом, паразитуючи на його імені, будуть люди, яких ніхто не обирав,

– підкреслив Казанський.

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