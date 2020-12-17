Оточення знало про близьку смерть Кернеса, але приховувало це, – Казанський
Близьке оточення мера Харкова Геннадія Кернеса давно знало про його ймовірну прийдешню смерть. Але цю інформацію на час виборів приховували.
Оточення Кернеса знало, що він помре: що відомо
Як зауважив представник України в ТКГ, журналіст Денис Казанський, оточення Кернеса знало, що він втратив дієздатність і балансував на межі життя та смерті. Тому в будь-якому разі не зміг би виконувати обов'язки міського голови. Про це Казанський написав у телеграмі.
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"Проте, цю інформацію на час виборів приховали, і непрацездатному Кернесу організували новий термін", – зауважив він.
За його словами, правду про здоров'я харківського мера почали озвучувати лише після того, як він, перебуваючи в комі, "склав присягу".
Тепер рулити Харковом, паразитуючи на його імені, будуть люди, яких ніхто не обирав,
– підкреслив Казанський.
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Помер Геннадій Кернес: коротко
- Трагедія сталася вночі проти 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте". Тут харківський мер лікувався.
- Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. А у вересні 2020 року в Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори, на яких Кернеса втретє обрали міським головою Харкова.
- На початку листопада у мережі поширили інформацію про смерть Геннадія Кернеса. Однак у мерії Харкова, одразу ж це спростували.
- 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може.
- 9 грудня міськрада провела засідання без Кернеса, на якому секретарем міськради обрали все того ж Терехова.
- 11 грудня стало відомим про те, що стан здоров'я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
- Згодом син чиновника Кирило зауважив, що у нього немає інформації про відмову другої нирки у його батька. Втім, за його словаи, очільник Харкова все ще перебував у вкрай важкому стані.
- У 2014 році на Кернеса скоїли замах – під час велопрогулянки в нього вистрелили. Після цього політик почав пересуватися на інвалідному візку.
- Через смерть Геннадія Кернеса у Харкові оголосили 3-денну жалобу. Поховати політика планують у період з 21 по 23 грудня.
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