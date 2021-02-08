Оточення Медведчука вже шукає місце на каналах, – Попова

Оточення депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після закриття низки телеканалів його соратника Тараса Козака буде шукати інформаційні майданчики. Зокрема, вони купуватимуть місце на нових каналах.

Ексзаступниця Міністра інформаційної політики Тетяна Попова в ефірі програми "Між іншим" припустила, що оточення Медведчука також придбає нові інформаційні телеканали. Водночас вони можуть зробити своїх журналістів блогерами.

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Попова розповіла, що зважаючи на це, в Україні необхідно прийняти закон про медіа, який у Верховній Раді обіцяють вже понад рік.

Якби закон був адаптований до французького, то, можливо, ми б мали цей закон про дезінформацію,

– наголосила вона.

Ексзаступниця Міністра інформаційної політики також заявила, що канали Медведчука закрили виключно через санкції щодо Тараса Козака, а не через проросійський контент.

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Блокування каналів Медведчука: коротко

Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, на 5 років.

Санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Водночас Тарас Козак назвав такі дії влади незаконними та заявив про цензуру в державі.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів.



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу