Оточення Медведчука вже шукає місце на каналах, – Попова
Оточення депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після закриття низки телеканалів його соратника Тараса Козака буде шукати інформаційні майданчики. Зокрема, вони купуватимуть місце на нових каналах.
Джерело:24 канал
Ексзаступниця Міністра інформаційної політики Тетяна Попова в ефірі програми "Між іншим" припустила, що оточення Медведчука також придбає нові інформаційні телеканали. Водночас вони можуть зробити своїх журналістів блогерами.
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Попова розповіла, що зважаючи на це, в Україні необхідно прийняти закон про медіа, який у Верховній Раді обіцяють вже понад рік.
Якби закон був адаптований до французького, то, можливо, ми б мали цей закон про дезінформацію,
– наголосила вона.
Ексзаступниця Міністра інформаційної політики також заявила, що канали Медведчука закрили виключно через санкції щодо Тараса Козака, а не через проросійський контент.
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Блокування каналів Медведчука: коротко
- Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, на 5 років.
- Санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
- Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Водночас Тарас Козак назвав такі дії влади незаконними та заявив про цензуру в державі.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
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