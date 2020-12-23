Оточення Геннадія Кернеса спекулює на темі про перейменування різних об'єктів у Харкові. Однак це питання треба відтермінувати якомога далі, щоб об'єктивно оцінити його внесок у розвиток міста.

Наразі не варто ухвалювати рішень у тому вигляді, який пропонують люди з оточення Кернеса. Про це заявив депутат Харківської міської ради Дмитро Булах в ефірі 24 каналу.

Читайте також "Кернес жив": хлопець набив тату на обличчі на честь померлого мера – фото, відео

За його словами, питання про перейменування у Харкові треба ухвалювати об'єктивно та зважено. Булах заявив, що у місті є терміни, коли ім'ям людини можуть назвати певний об'єкт. Зокрема, це може статися не раніше, ніж через 10 років після її смерті.

Зараз багато людей є дуже емоційними, адже вони поважали Кернеса. Приймати будь-яке рішення щодо перейменування потрібно у більш спокійній атмосфері,

– наголосив він.

До теми Геннадія Кернеса відспівував особисто Онуфрій – глава УПЦ МП

Як зазначив Булах, якщо петиції про перейменування підпишуть 5 тисяч громадян, то їх розглядатимуть на сесії Харківської міської ради. Вже під час обговорення цього питання будуть вирішувати чи перейменовувати певні об'єкти, чи почекати.

Водночас депутат заявив, що питання про присвоєння Кернесові звання почесного громадянина є суперечливим, адже положення не дозволяє вручати його посмертно.

Нові вибори у Харкові

Булах припустив, що вибори у Харкові не відбудуться навіть у жовтні 2021 року. На його думку, люди з оточення Кернеса намагатимуться якомога довше витримати посаду виконувача обов'язків мера, яку наразі обіймає Ігор Терехов.

Читайте також Хто з політиків прибув на похорон Кернеса: чи будуть перші особи держави – фото, відео

Депутат також додав, що ймовірно під час наступних виборів балотуватиметься значна кількість кандидатів. Усе через те, що раніше багато людей не хотіли бути конкурентами Кернеса.

Зверніть увагу! У Харкові 23 грудня 2020 року прощаються з Геннадієм Кернесом. Церемонія почалася з відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі. Більше новин про це – читайте за посиланням.