Зменшена ціна на газ діятиме лише у період карантину. Однак Україна потребує сталого вирішення проблеми на ринку. Юрій Вітренко запропонував нові правила захисту вразливих споживачів.

Зменшення тарифів – це запас часу, аби напрацювати системне рішення. Про це виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав у фейсбуці.

Важливо Урядова нарада щодо тарифів на газ: про які ціни домовились

ОТГ зможуть обирати постачальників газу

Захист споживачів повинен опиратись на європейську практику. Наприклад, подекуди у Європі об'єднання споживачів самі обирають постачальників. Вони мають більше ринкової сили, аби отримувати кращі умови. Крім того, вони можуть виділити для такої мети професійну людину.

Вітренко зауважив, що в Україні цю роль можуть виконувати об’єднані територіальні громади. Тобто ОТГ можуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. Урядовець додав, що це буде за замовченням: якщо людина самостійно не обрала постачальника, за неї це зробить ОТГ. Також це стосуватиметься тих споживачів, чиїм постачальником автоматично став "Нафтогаз".

Однак політик наголосив, що для реалізації плану потрібні законодавчі зміни. Нардепи з фракції "Слуга народу" пообіцяли над цим попрацювати.

Що ще пропонує Вітренко

Енергоефективність;

Збільшення власного видобутку;

Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газу "Газпрому";

Нормальна біржова торгівля газом в Україні.