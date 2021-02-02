Найближчим часом ВМС України спише корабель "Вінниця" (A206) (колишня назва – "Дніпро"). За даними ЗМІ, до останнього часу це був єдиний корвет, що залишився на озброєнні української армії.

Джерело: Український мілітарний портал

Ресурс посилається на джерела в Міноборони. За їхніми даними, також ще відправлять на металобрухт два рейдових катери – "Токмак" (A733) та ще один катер. Урочиста церемонія спуску прапорів на цих кораблях має відбутися найближчим часом.

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Корвет "Вінниця" перед списанням у 2017 році та під час служби / Колаж 24 каналу

Списання "Вінниці": хронологія подій

Це хотіли зробити ще до кінця 2013 року, але згодом через агресію Кремля та окупацію Криму (Росія захопила 80% плавскладу ВМС) плани змінилися. І корабель залишався у бойовому складі флоту.

Причиною намірів списання був вік корабля та його технічна несправність. Зокрема, там не працює більшість систем і озброєння, ремонту потребує як головна енергетична установка, так і більшість агрегатів, корпус корабля – також у критичному стані.

Після окупації Криму заговорили про ремонт "Вінниці". У 2017 році корабель підняли у док судноремонтного заводу "Україна", де визначали технічну можливість для його ремонту.

Щоправда, після майже 11 місяців перебування у сухому доці судноверфі "Україна" ремонт на "Вінниці" так і не провели. Навіть попри те, що корабель вивели з доку.

Опісля корвет перевели до категорії навчальних, і він перебував у відстої в очікуванні рішення про списання.

Що відомо про корабель "Вінниця"? Його побудували в 1975-го році на Зеленодоському суднобудівному заводі. А спустили на воду в 1976 році. У підсумку він увійшов до складу окремої Балаклавської бригади прикордонних сторожових кораблів. Тут служив до 1992 року, доки не перейшов до Морських частин Держкомітету з охорони кордонів (нинішня Державна прикордонна служба).



В січні 1996 року корабель передали новоствореним ВМС України. Основними причинами передачі були відсутність достатньої кількості кораблів у ВМС та недоцільність утримання настільки потужного корабля у прикордонників.



В цей же час відбулася зміна назви з "Дніпра" на "Вінницю". 19 січня на кораблі підняли прапор ВМС України.

Яка ситуація зі списанням інших суден

Їх списуються також через технічний стан.

Зокрема, рейдовий водолазний катер "Токмак" , попри проведений у 2016 році ремонт, все ж залишався небоєздатним.

, попри проведений у 2016 році ремонт, все ж залишався небоєздатним. У складі національного флоту він перебуває з 1997 року. Побудували корабель в 1983 році на Соснівському суднобудівному заводі. Далі він увійшов до складу Чорноморського флоту, де за розподілом відійшов Україні.

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"Токмак" під час активної служби / Фото Нікіти Прохорова