Після захоплення Капітолію пристрасті у США лише посилюються. Конгрес звинувачує Дональда Трампа у підбурюванні своїх послідовників до насильницьких дій та готує вже другу спробу оголошення імпічменту.

Проте навіть імпічмент не врятує країну, адже "трампісти" готові і далі влаштовувати заворушення по всій країні, які правоохоронні органи вже охрестили внутрішнім тероризмом. Журналіст 24 каналу Олексій Печій вирішив проаналізувати та розібратись в цій ситуації.

До теми Палата представників США оприлюднила резолюцію про імпічмент Трампа: у чому його звинувачують

На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться пряма трансляція, у якій журналіст відповість на головні питання – як Трамп планував захопити владу, що його очікує у найближчому майбутньому, як довго триватиме поляризація суспільства в США і головне – як це позначиться на підтримці України.

Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм про події в США на 24 каналі: