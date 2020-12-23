До кінця грудня Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про територіальну оборону. Водночас нардепи зареєстрували свій проєкт закону.

Співавтор законопроєкту та учасник боїв у російсько-українській війні з позивним "Богема" Андрій Шараскін відзначив, що поданий проєкт наразі є основним, а не альтернативним. Про це нардеп від "Голосу" повідомив в ефірі 24 каналу. За його словами, наразі іншого законопроєкту немає.

До теми Територіальна оборона не готова відокремитися, – Поданчук

Передумови створення проєкту

Він зауважив, що у 2014 році не держава організувалась і захистила своїх громадян, а саме громадяни, зокрема волонтери, захистили свою державу. Тому питання добровольчих підрозділів було гострим, велика частина з них увійшла в офіційні частини Нацгвардії та ЗСУ. Наразі, як сказав депутат, українська добровольча армія нагадує традиційну Запорізьку Січ.

Що може стати на заваді проєкту

Нардеп зауважив, що протидія з російського боку буде шаленою.

Найголовніше, поки ми не подолаємо ворога всередині країни, нам буде важко боронитися ззовні,

– запевнив Шараскін.

"Ми повинні ставити на перший план передусім свій національний інтерес. Також ми повинні розібратися з питанням володіння зброї, з питанням підготовки та створення сучасної модерної інфраструктури. Наразі вона не може опиратися на сухопутні війська", – додав депутат.

Законопроєкт про тероборону: що відомо