Боронитися ззовні важко, якщо не подолати ворога всередині, – нардеп з "Голосу"
До кінця грудня Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про територіальну оборону. Водночас нардепи зареєстрували свій проєкт закону.
Співавтор законопроєкту та учасник боїв у російсько-українській війні з позивним "Богема" Андрій Шараскін відзначив, що поданий проєкт наразі є основним, а не альтернативним. Про це нардеп від "Голосу" повідомив в ефірі 24 каналу. За його словами, наразі іншого законопроєкту немає.
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Передумови створення проєкту
Він зауважив, що у 2014 році не держава організувалась і захистила своїх громадян, а саме громадяни, зокрема волонтери, захистили свою державу. Тому питання добровольчих підрозділів було гострим, велика частина з них увійшла в офіційні частини Нацгвардії та ЗСУ. Наразі, як сказав депутат, українська добровольча армія нагадує традиційну Запорізьку Січ.
Що може стати на заваді проєкту
Нардеп зауважив, що протидія з російського боку буде шаленою.
Найголовніше, поки ми не подолаємо ворога всередині країни, нам буде важко боронитися ззовні,
– запевнив Шараскін.
"Ми повинні ставити на перший план передусім свій національний інтерес. Також ми повинні розібратися з питанням володіння зброї, з питанням підготовки та створення сучасної модерної інфраструктури. Наразі вона не може опиратися на сухопутні війська", – додав депутат.
Законопроєкт про тероборону: що відомо
- Позаштатний радник керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович повідомив, що законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про територіальну оборону подадуть на розгляд Верховної Ради до 29 грудня.
- Нардеп від "Голосу" Андрій Шараскін подав інший проєкт, який не дуже сподобався Арестовичу. Зокрема він зауважив, що документ має болючі питання, які викликають багато дискусій.
- На думку Арестовича, депутатський законопроєкт містить в собі високі ризики сепаратизму.
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