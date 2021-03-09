"Особливий подарунок": Шевченко став світовим рекордсменом

Тарас Шевченко став абсолютним рекордсменом за кількістю встановлених у світі пам'ятників. Загалом їх у світі понад 1100.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що інформацію про пам'ятники збирали упродовж року.

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Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам'ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності,

– мовиться у повідомленні.

Де розташовані пам'ятники

99 – 44 країнах світу;

1068 — на території України.