"Особливий подарунок": Шевченко став світовим рекордсменом
Тарас Шевченко став абсолютним рекордсменом за кількістю встановлених у світі пам'ятників. Загалом їх у світі понад 1100.
Джерело:MFA of Ukraine
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що інформацію про пам'ятники збирали упродовж року.
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Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам'ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності,
– мовиться у повідомленні.
Де розташовані пам'ятники
- 99 – 44 країнах світу;
- 1068 — на території України.
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