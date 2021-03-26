Основне – баланс: що не треба робити, коли хочете схуднути

Багаторазові спроби скинути вагу швидко і за допомогою дієт призводять до зворотного ефекту – стійкою повноти, погіршення здоров'я, депресії. Як це зробити правильно?

Припініть псувати здоров'я

Багато жінок хоча б раз в житті зіштовхувались із проблемою зниження ваги і пробували різні способи схуднення. Як правило, доводиться вводити жорсткі обмеження для скидання зайвих кіло: відмовлятися від якоїсь групи продуктів, різко зменшувати калорійність їжі або використовувати вузький набір дозволених продуктів.

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Багато, особливо не замислюючись, використовує подібні диво-дієти сподіваючись на швидкий результат і вірячи, що це допоможе залишатися в хорошій формі. Але перш ніж слідувати таким дієтам або віддавати перевагу "продуктам для схуднення" ви повинні знати, як працюють такі методи і який буде ефект. Насправді вони можуть завдати шкоди здоров'ю і негативно відбитися на зовнішньому вигляді.

Багаторазові спроби скинути вагу швидко і за допомогою дієт призводять до зворотного ефекту – стійкою повноти, погіршення здоров'я, депресії. Причина проста: більшість дієт працюють за одним принципом: "збити з пантелику "організм," змусити "його спалювати жири, "придушити" апетит.

Зазвичай пропонують такі варіанти:

Виключати жири – жирна їжа викликає ожиріння, підвищує холестерин, розвиває атеросклероз і т. д.

Прибрати вуглеводи, всі проблеми від них – діабет, інсулін, ожиріння і т. п."

Усунути білки – вони закислюють організм, отруюють його ацетоном, прискорюють старіння та інше".

Так, все це правильно при надмірному споживанні, тому потрібно навчитися дотримуватися норми.

А відмова від білків, жирів або вуглеводів призведе до безлічі проблем…

Найчастіші помилки при схудненні

Часто зустрічається помилка – купувати продукти з низьким вмістом жиру.

Вибираючи їх, багато хто вважає що вони корисні і є необхідним компонентом дієти для зниження ваги. Але це далеко не так. Дуже часто для поліпшення смаку продуктів з низьким вмістом жиру, виробники додають більше цукру, ароматизаторів і стабілізаторів, які знижують їх харчову цінність і користь для організму.

Це стосується, в першу чергу, молочних продуктів зі зниженою або нульовою жирністю. Жири необхідні для підтримки функціонування всіх систем організму, оскільки входять до складу клітинних мембран, гормонів, жиророзчинних вітамінів A, D, E і К. Почуття ситості також пов'язане з вживанням жирів. Тому порція знежиреного сиру або йогурту в раціоні тих, що худнуть стане досить великою. Крім того знежирені молочні продукти висококалорійні за рахунок вуглеводів, тому скоротити споживання калорій буде проблематично.

Ще поширена помилка – виключати з харчування лактозу, глютен, коли немає харчової алергії або непереносимості цих компонентів.

: 2,5-3,2% для молока, 15% для сметани, 3-4% для йогуртів, 5-9% для сиру.

Багаторічний досвід роботи дієтологом навчив мене важливому – дотриманням дієт не вирішуються проблеми з вагою!

Як лікар я противник будь-яких дієт. Будь-який обмежувальний раціон, особливо низькокалорійні дієти, заборони і відмови від продуктів це ще й додатковий стрес для організму.

Щоб ви могли нормалізувати вагу і утримувати результат вам потрібно інше – здорове харчування, яке вимагає регулярності та різноманітності. А ще адекватне фізичне навантаження. Ніякий суперпродукт не врятує. Він може стати корисним доповненням до звичайного раціону харчування.

Немає однозначно хороших або однозначно поганих продуктів. Ключову роль відіграє баланс. А екстремальними діями-заборонами або відмовами можна тільки його порушити.

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Насправді нам всім потрібно збалансоване і здорове харчування. Саме воно-ключовий фактор для нормалізації ваги. Важливий баланс БЖУ, мікронутрієнтів і вітамінів. Водно-сольовий баланс. Баланс енергії, відпочинку і навантажень.