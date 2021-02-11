Оскарження санкцій проти каналів Медведчука: Верховний суд розгляне позов

У Верховному суді відкрили провадження за одним з позовів щодо оскарження указу Володимира Зеленського стосовно санкцій проти 3 телеканалів. Розгляд справи відбудеться 15 березня.

Мовиться про блокування телеканалів, які належать соратнику Віктора Медведчука – Тарасу Козаку. Згідно з указом РНБО, мовлення припинили ZIK, Newsone та "112 Україна".

Раніше Верховний суд відмовив у розгляді позову проти санкцій на канали Медведчука

Касаційний адміністративний суд Верховного суду 11 лютого за одним з позовів виніс ухвалу про відкриття провадження у справі оскарження персональних санкцій проти низки медіа.

Суд встановив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від програм, які транслюють телеканали "112 Україна", Newsone, ZIK та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано,

– повідомили у пресслужбі Верховного суду.

У позові йдеться про те, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Касаційний суд призначив справу до розгляду на 15 березня. Засідання відбудеться о 12:00.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу