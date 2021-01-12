Осиротіла донечка: у Польщі чоловік вбив свою дружину-українку
У Польщі 8 січня чоловік на ім'я Лукаш задушив свою дружину – українку Людмилу. Внаслідок трагедії осиротіла 3-річна дівчинка.
Вбивство сталося у місті Соколів-Підляський. Про це повідомляє RDC.
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Деталі трагедії
- Подружжя подало документи на розлучення.
- Декілька місяців Лукаш та Людмила вже не мешкали разом.
- Однак 8 січня чоловік прийшов до дружини. Людмила саме була вдома сама.
- Між подружжям спалахнув конфлікт.
- У ході сварки Лукаш вбив Людмилу та втік з місця події.
- Мертву жінку знайшли сусіди.
- Згодом правоохоронці затримали її чоловіка, Лукаша.
- Під час допиту він зізнався у скоєному.
- Чоловік розповів, що під час сварки втратив контроль над собою.
- Лукашу загрожує довічне ув'язнення.
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