"Ощадбанк" проти Росії: суд скасував рішення про відшкодування втрат через окупацію Криму
Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк" проти Росії". Вона стосувалася відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова.
Джерело:пресслужба "Ощадбанку"
Так, суд скасував стягнення з Росії збитків за окупацію Криму. Таке рішення ухвалили 30 березня 2021 року.
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Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, нараховані з моменту винесення рішення. Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі.
Що каже "Ощадбанк"
"Ощадбанк" планує оскаржувати рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним судом. Водночас це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.
"Ощадбанк" вважає таке рішення апеляційного суду, з точки зору права, помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення,
– заявили у банку.
Що кажуть у Росії
Про свою перемогу у справі вже заявив Мін'юст Росії. У виданні "Європейська правда" стверджують, що їхнє повідомлення містить дезінформацію. Зокрема, вважають тези Росії про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в Європі.
Що цьому передувало
- У березні 2014 року, через невизнаний референдум у Крим, Україна втратила півострів. Росія незаконно його привласнила.
- Згодом Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не підконтрольні українській владі.
- 23 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив прохання "Ощадбанку" про визнання та надання йому дозволу щодо виконання рішення Міжнародного арбітражу.
- У липні 2019 року стало відомо, що Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення понад мільярда доларів та відсотки.
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