Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк" проти Росії". Вона стосувалася відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова.

Так, суд скасував стягнення з Росії збитків за окупацію Криму. Таке рішення ухвалили 30 березня 2021 року.

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Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, нараховані з моменту винесення рішення. Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі.

Довідка. 26 листопада 2018 року Міжнарод ний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів.

Що каже "Ощадбанк"

"Ощадбанк" планує оскаржувати рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним судом. Водночас це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

"Ощадбанк" вважає таке рішення апеляційного суду, з точки зору права, помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення,

– заявили у банку.

Що кажуть у Росії

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін'юст Росії. У виданні "Європейська правда" стверджують, що їхнє повідомлення містить дезінформацію. Зокрема, вважають тези Росії про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в Європі.

Що цьому передувало