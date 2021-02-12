У США засудили громадянина України Олександра Мусієнка. Справа стосувалася організації міжнародної схеми з відмивання грошей в інтернеті.

За допомогою відповідної схеми були легалізовані мільйони доларів. Водночас свою провину в електронному шахрайстві чоловік визнав.

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"Згідно із судовими документами, з 2009 по 2012 роки 38-річний Олександр Мусієнко співпрацював із східноєвропейськими хакерами, щоб отримати понад 3 мільйони доларів з банківських рахунків жертв у США та відмити викрадені гроші за кордоном", – мовиться в повідомленні.

Чоловіка, який є вихідцем з Одеси, засудили до 87 місяців ув'язнення – понад 7 років. Також Мусієнка зобов'язали виплатити компенсацію у понад 98,7 тисячі доларів.

Співпраця Мусієнка з хакерами

Олександр Мусієнко шляхом обману найняв фінансових помічників, які були впевнені, що працюють на законний бізнес. У вересні 2011 року вони зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни й перевели приблизно 296,3 тисячі доларів на 2 банківські рахунки, що контролював Мусієнко.

Його заарештували у Південній Кореї у 2018 році, а до США екстрадували у 2019 році. Навесні того ж року ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка.

Зверніть увагу! Співробітники ФБР виявили на ноутбуці українця файли, що містили приблизно 120 тисяч номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію.