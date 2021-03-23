Організатору протесту через Стерненка Філімонову оголосили підозру

Джерело:телеграм-канал "Самозахист"
Сергію Філімонову 23 березня оголосили підозру у хуліганстві та використанні зброї. Він був організатором акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.
Активісту вручили підозру серед вулиці – не дочекавшись на його адвокатів.
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Як і анонсувала поліція, сьогодні розпочались переслідування організаторів суботньої акції,
– мовиться у повідомленні.
Активісту оголосили підозру за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Тепер організатору акції загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Інформацію про оголошення підозри Філімонову підтвердили у Нацполіції.
"Дії осіб, які порушували громадський порядок кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності", – заявили поліцейські.
До речі, адвокат Стерненка Масі Найєм сказав, що Філімонов є їхнім клієнтом: "З ним давно підписаний договір із нашою компанією. Пізніше напишемо деталі підозри і чи будуть йому обирати запобіжний захід".