Організатору протесту через Стерненка Філімонову оголосили підозру
Сергію Філімонову 23 березня оголосили підозру у хуліганстві та використанні зброї. Він був організатором акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.
Джерело:телеграм-канал "Самозахист"
Активісту вручили підозру серед вулиці – не дочекавшись на його адвокатів.
До теми Бити вікна і пускати димовухи не планували, – організатор протесту біля ОП
Як і анонсувала поліція, сьогодні розпочались переслідування організаторів суботньої акції,
– мовиться у повідомленні.
У чому звинувачують Філімонова
Активісту оголосили підозру за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Тепер організатору акції загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Інформацію про оголошення підозри Філімонову підтвердили у Нацполіції.
"Дії осіб, які порушували громадський порядок кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності", – заявили поліцейські.
До речі, адвокат Стерненка Масі Найєм сказав, що Філімонов є їхнім клієнтом: "З ним давно підписаний договір із нашою компанією. Пізніше напишемо деталі підозри і чи будуть йому обирати запобіжний захід".
Що відомо про Сергія Філімонова26 річний Філімонов – український громадський діяч родом з Києва. Раніше активіст очолював київський осередок "Цивільного корпусу Азов" та партії "Національний корпус". Крім того, з перших днів російсько-української війни він брав участь у бойових діях у якості добровольця у складі добровольчого батальйону "Азов". Під Іловайськом Філімонов отримав осколкові поранення в руку та спину.
Джерело: Вікіпедія
Головне про протест під Офісом Президента
- 20 березня прихильники Стерненка зібралися на акцію під Офісом Президента.
- Однак протест вийшов з-під контролю. Частина активістів почала обмальовувати будівлю фарбами. Крім того, вони розбили вікно.
- Під час протесту правоохоронці практично не втручалися у дії активістів. Вони заявили, що ті відповідатимуть за вандалізм у порядку закону.
- Так, одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Його звинуватили у хуліганстві.
- В Офісі Президента заявили, що протестувальники завдали збитків на суму 2 мільйони гривень.
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