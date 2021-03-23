Сергію Філімонову 23 березня оголосили підозру у хуліганстві та використанні зброї. Він був організатором акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.

Активісту вручили підозру серед вулиці – не дочекавшись на його адвокатів.

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Як і анонсувала поліція, сьогодні розпочались переслідування організаторів суботньої акції,

– мовиться у повідомленні.

У чому звинувачують Філімонова

Активісту оголосили підозру за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Тепер організатору акції загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Інформацію про оголошення підозри Філімонову підтвердили у Нацполіції.

"Дії осіб, які порушували громадський порядок кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності", – заявили поліцейські.

До речі, адвокат Стерненка Масі Найєм сказав, що Філімонов є їхнім клієнтом: "З ним давно підписаний договір із нашою компанією. Пізніше напишемо деталі підозри і чи будуть йому обирати запобіжний захід".

Що відомо про Сергія Філімонова 26 річний Філімонов – український громадський діяч родом з Києва. Раніше активіст очолював київський осередок "Цивільного корпусу Азов" та партії "Національний корпус". Крім того, з перших днів російсько-української війни він брав участь у бойових діях у якості добровольця у складі добровольчого батальйону "Азов". Під Іловайськом Філімонов отримав осколкові поранення в руку та спину.

Джерело: 26 річний Філімонов – український громадський діяч родом з Києва. Раніше активіст очолював київський осередок "Цивільного корпусу Азов" та партії "Національний корпус". Крім того, з перших днів російсько-української війни він брав участь у бойових діях у якості добровольця у складі добровольчого батальйону "Азов". Під Іловайськом Філімонов отримав осколкові поранення в руку та спину.Джерело: Вікіпедія

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