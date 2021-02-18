Винних у смертельному челенджі в тіктоці можна покарати, – Маляр

Під час першої хвилі доведень до самогубства через інтернет в Україні не було кримінальної відповідальності за це. Відповідна стаття такі форми як сприяння та переконання – не передбачала.

Але зараз у кримінальному кодексі відбулись зміни. Про це в ефірі повідомила експертка-кримінологиня Анна Маляр.

До теми Смертельне отруєння неповнолітніх дівчат таблетками в Боярці: директорку ліцею відсторонили

Зловмисників можна покарати

За її словами, якщо зараз цих зловмисників викриють, їх можна буде притягнути до відповідальності.

Але якщо говорити про врятування дітей, а не про покарання винних, то лише силою правоохоронців цій проблемі не можна завадити,

– зазначила Маляр.

Річ у тому, як зауважила експертка, що підлітки мають нестабільну психіку: їх легко в чомусь переконати, вмовити і легко щось навіювати. Якщо 10 – 20 років тому це відбувалось вербально, то зараз масштаби геть інші – до самогубства "підбивають" у соціальних мережах.

Відбувається інтерактивний вплив на дітей

Кримінологиня, що наразі вплив на психіку дітей відбувається не тільки вербальний, а й інтерактивний (через картинки та відео). Тому з цією проблемою повинні працювати батьки, школа і держава.

В Україні є вірусна властивість інформації про самогубство. Дітям потрібно створювати інших кумирів, інші цінності. Дитяче кіно, література, сайти необхідно розробляти і створювати на рівні держави,

– відзначила Маляр.

Чи несуть відповідальність працівники школи

Через соціальні мережі жертвами маніпуляцій і доведення до самогубств найчастіше стають діти з благополучних сімей. Адже в цих дітей не відпрацьований механізм перевірки.

За словами експертки, для того, щоб працівники школи несли відповідальність, потрібно встановити прямий зв'язок між їхніми діями і тим, що відбулось.

Школа несе відповідальність за життя і здоров'я дітей упродовж уроків або протягом продовженого дня, якщо вони перебувають там на законних умовах.

"Тобто вони несуть відповідальність за те, щоб дитина не змогла вийти за межі шкільного двору і завдати собі там школи", – також сказала Маляр.

Вона додала, що необхідно припинити продавати дітям медичні препарати. Також батьки повинні разом із вчителями обговорити, як убезпечити своїх дітей. Адже, на жаль, вчителі тільки своїми силами не можуть впоратися із сучасними дітьми.