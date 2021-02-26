Організатори акції на підтримку Стерненка заявили про можливі провокації

26 лютого 2021 , 17:12
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Джерело:

телеграм STERNENKO

Під Офісом Президента 27 лютого має відбутись акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Організатори заявили, що проти них готують провокації зокрема обшуки.

Організатори стверджують, що метою можливих провокацій є залякування людей.

Важливо До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом: кажуть, хотіли в туалет

Що кажуть організатори

Запевняють, що хтось має намір тиснути та не дати "вивести" людей на вулиці.

Також нам відомо про інші провокації, покликані не допустити організаторів та людей з регіонів на подію, а також провокації безпосередньо на місці,
– наголосили організатори.

Крім цього, для координації протестів створили телеграм-канал. Стверджують, що адміністратори спільноти будуть на зв'язку весь час.

Зверніть увагу! До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом про конфлікт інтересів. Його хотіли вручити українському юристу Роману Маселку через голосування щодо судді Тетяни Скочок, колишньої помічниці Андрія Портнова.

Вирок Стерненку та протести: що відомо

  • Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна.
  • Вирок стосувався справи викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грішми – 300 гривень.
  • Сам Стерненко наголошував, що справа є політично вмотивованою.
  • Ввечері після вироку спалахнули протести в багатьох українських містах. У результаті постраждали близько 40 людей.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу