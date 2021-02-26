Організатори акції на підтримку Стерненка заявили про можливі провокації

Джерело:телеграм STERNENKO
Під Офісом Президента 27 лютого має відбутись акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Організатори заявили, що проти них готують провокації зокрема обшуки.
Організатори стверджують, що метою можливих провокацій є залякування людей.
Важливо До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом: кажуть, хотіли в туалет
Запевняють, що хтось має намір тиснути та не дати "вивести" людей на вулиці.
Також нам відомо про інші провокації, покликані не допустити організаторів та людей з регіонів на подію, а також провокації безпосередньо на місці,
– наголосили організатори.
Крім цього, для координації протестів створили телеграм-канал. Стверджують, що адміністратори спільноти будуть на зв'язку весь час.Зверніть увагу! До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом про конфлікт інтересів. Його хотіли вручити українському юристу Роману Маселку через голосування щодо судді Тетяни Скочок, колишньої помічниці Андрія Портнова.