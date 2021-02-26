Організатори акції на підтримку Стерненка заявили про можливі провокації
Під Офісом Президента 27 лютого має відбутись акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Організатори заявили, що проти них готують провокації зокрема обшуки.
Джерело:телеграм STERNENKO
Організатори стверджують, що метою можливих провокацій є залякування людей.
Важливо До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом: кажуть, хотіли в туалет
Що кажуть організатори
Запевняють, що хтось має намір тиснути та не дати "вивести" людей на вулиці.
Також нам відомо про інші провокації, покликані не допустити організаторів та людей з регіонів на подію, а також провокації безпосередньо на місці,
– наголосили організатори.
Крім цього, для координації протестів створили телеграм-канал. Стверджують, що адміністратори спільноти будуть на зв'язку весь час.
Вирок Стерненку та протести: що відомо
- Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна.
- Вирок стосувався справи викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грішми – 300 гривень.
- Сам Стерненко наголошував, що справа є політично вмотивованою.
- Ввечері після вироку спалахнули протести в багатьох українських містах. У результаті постраждали близько 40 людей.
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