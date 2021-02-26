Організатори стверджують, що метою можливих провокацій є залякування людей.

Важливо До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом: кажуть, хотіли в туалет

Запевняють, що хтось має намір тиснути та не дати "вивести" людей на вулиці.

Також нам відомо про інші провокації, покликані не допустити організаторів та людей з регіонів на подію, а також провокації безпосередньо на місці,

– наголосили організатори.

Крім цього, для координації протестів створили телеграм-канал. Стверджують, що адміністратори спільноти будуть на зв'язку весь час.

Зверніть увагу! До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом про конфлікт інтересів. Його хотіли вручити українському юристу Роману Маселку через голосування щодо судді Тетяни Скочок, колишньої помічниці Андрія Портнова.

Вирок Стерненку та протести: що відомо

Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна.

Вирок стосувався справи викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грішми – 300 гривень.

Сам Стерненко наголошував, що справа є політично вмотивованою.

Ввечері після вироку спалахнули протести в багатьох українських містах. У результаті постраждали близько 40 людей.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу