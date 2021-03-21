Бити вікна і пускати димовухи не планували, – організатор протесту біля ОП

Один із організаторів протесту під Офісом Президента 20 березня розповів, що трощити вікна у будівлі не планували. Втім він не засуджує і не схвалює дій Влада Сорда, якому за розбиті вікна вже приписали "хуліганку".

Акція 20 березня "Не чуєш? Побачиш" мала звернути увагу самого президента на цю справу. За словами Сергія Філімонова, президент Володимир Зеленський не реагував на попередні протести.

До речі Збитки на 2 мільйони гривень: в ОП відреагували на погром під час акції на підтримку Стерненка

Запускати шашки не планували

Активіст не бачить потреби стримувати людей під час акцій, адже президент нібито думає, що це не народний протест, а "якийсь міфічний Порошенко, ігри, міфічні соросята".

Протест 20 березня – перша демонстративна акція, щоб президент почав звертати увагу. Він має бачити, каже Філімонов, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати – це погано закінчиться.

Втім, бити шибки організатори не планували. Не хотіли начебто і запускати димові шашки.

Готувався перфоманс, але биття вікон, запуск димових шашок у будівлю не планували,

– розповів Сергій Філімонов.

Крім того, Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Акція була мирною

Активіст додав: вважає акцію біля ОП мирною, оскільки ніхто не постраждав. Зазнали травм люди біля Печерського відділку поліції, де перебував один затриманий.

Також Філімонов зазначив, що не підтримує, але й не засуджує дії затриманого Владислава Сорда. Стверджує, що його навіть спиняли.

Розбите вікно – це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео,

– зазначив організатор.

Під час сутичок затримали чоловіка, який виявився ветераном АТО і засновником видавництва "Дім химер" Влада Сорда

У МВС оприлюднили відео, на якому нібито саме він розбивав вікна в будівлі Офісу Президента. Йому висунули підозру у вчиненні хуліганства.

Як виглядає Офіс Президента після протестів: дивіться відео

Протести під Офісом Президента: яка реакці влади і суспільства