Бити вікна і пускати димовухи не планували, – організатор протесту біля ОП
Один із організаторів протесту під Офісом Президента 20 березня розповів, що трощити вікна у будівлі не планували. Втім він не засуджує і не схвалює дій Влада Сорда, якому за розбиті вікна вже приписали "хуліганку".
Джерело:hromadske
Акція 20 березня "Не чуєш? Побачиш" мала звернути увагу самого президента на цю справу. За словами Сергія Філімонова, президент Володимир Зеленський не реагував на попередні протести.
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Активіст не бачить потреби стримувати людей під час акцій, адже президент нібито думає, що це не народний протест, а "якийсь міфічний Порошенко, ігри, міфічні соросята".
Протест 20 березня – перша демонстративна акція, щоб президент почав звертати увагу. Він має бачити, каже Філімонов, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати – це погано закінчиться.
Втім, бити шибки організатори не планували. Не хотіли начебто і запускати димові шашки.
Готувався перфоманс, але биття вікон, запуск димових шашок у будівлю не планували,
– розповів Сергій Філімонов.
Крім того, Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.
Акція була мирною
Активіст додав: вважає акцію біля ОП мирною, оскільки ніхто не постраждав. Зазнали травм люди біля Печерського відділку поліції, де перебував один затриманий.
Також Філімонов зазначив, що не підтримує, але й не засуджує дії затриманого Владислава Сорда. Стверджує, що його навіть спиняли.
Розбите вікно – це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео,
– зазначив організатор.
Як виглядає Офіс Президента після протестів: дивіться відео
Протести під Офісом Президента: яка реакці влади і суспільства
- В Офісі Президента поскаржилися, що протест завдав ОП приблизно 2 мільйони гривень збитків.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив: ескалація подій ввечері 20 березня була політичною провокацією. Втім 90% людей були мирними.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мітингувальники показали Україну не надто європейською.
- Користувачі фейсбуку у відповідь зазначили, що законів має дотримуватись не тільки народ, а й чиновники. А протести в Європі можуть виглядати на порядок потужнішими.
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