Олексій Резніков заявив, що ОРДЛО перебувають на межі техногенно-екологічної катастрофи. За його словами, у питну воду скоро може потрапити радіація.

Україна зверталася до МАГАТЕ з проханням провести моніторинг на цих окупованих територіях. Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Про загрозу знають в ОБСЄ

Головуючий ОБСЄ пан Рама письмово відповів на моє звернення про те, що "ми вбачаємо величезні ризики техногенної катастрофи, пов'язані з радіаційним забрудненням,

– сказав політик.

Олексій Резніков нагадав, що на території Донбасу є шахта "Юний комунар", де в 1970-х роках був ядерний вибух.

За його словами, Росія зовсім не дбає про цей об'єкт і не відкачує воду. Це призвело до того, що радіоактивна вода дійшла до шару питної води.

Забруднення води загрожує не тільки ОРДЛО

Віцепрем'єр додав, що забруднення води радіацією загрожує не тільки ОРДЛО, а й Росії.

Окрім цього, забруднена вода може потрапити до Чорного моря, "а це вже ризик для всієї європейської спільноти".

Тому ми вимагаємо допустити туди моніторингову місію МАГАТЕ, але росіяни, які мають суттєвий контроль на окупованих територіях, поки що перешкоджають цьому. Навіть у ТКГ відмовляються обговорювати це – підсумував Олексій Резніков.

Шахта "Юнком", Донецька область: карта