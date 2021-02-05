Вже третій день проросійські політики не можуть змиритись із закриттям пропагандистських каналів. Соратники Медведчука, які звикли розповідати про дружбу з Росією саме на цих каналах, почали закликати людей до масових акцій протесту. Також нардепи "Опозиційної платформи – За життя" почали шукати винних.

Таку думку висловив журналіст Олексій Печій. Він запевнив, що хоч і ОПЗЖ намагаються знайти винних – їм це зовсім не вдається.

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"Щось пішло не так, тож у лавах ОПЗЖ почалася істерія, яка переросла у виправдовування. І за цією істерикою проросійських запроданців доволі кумедно спостерігати", – пояснив журналіст.

ОПЗЖ заспівала нову пісеньку, – Печій

За його словами, нардепи від ОПЗЖ не встигли ні знайти нового майданчику для пропаганди, ні вигадати нові лякалки.

Депутати ОПЗЖ заспівали стару пісеньку про українських нацистів та наступ на свободу слова прямо у сесійній залі Верховної Ради. Щоправда, експромт вийшов не надто переконливим,

– зауважив Печій.

Довідка. Мовиться про емоційний виступ Вадима Рабіновича з його колегами у Раді, який відбувся 3 лютого. Це трапилось після того, як стало відомо про санкції та закриття телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Виступ одразу ж висміяли у мережі.

Рабінович навіть заспівав "Вставай страна огромная…" у Раді, однак ніяка "страна" так і не встала. Варто зазначити, що після рішення РНБО депутати від ОПЗЖ обіцяли Україні нібито масові акції протесту.

Очевидно, що роздуті мрії проросійських політиків виявилися "пшиком",

– пояснив Печій.

Чим прикривається ОПЗЖ

► Протестуючі

За словами Рабіновича, українці не виходять на їх підтримку, адже нібито бояться. "Народ такий запущений і бідний, адже по них вдарили події 2014 року, але ми й не закликаємо їх виходити на протест", – казав він на російському каналі.

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Під Харковом 3 лютого поліція зупинила автобус молодиків, які представилися "молодіжним крилом ОПЗЖ". Вони їхали мітингувати до Києва.

Не дивно, що проросійська політична сила почала шукати бодай когось, аби створити картинку протестів проти влади, а тому у соцмережах невідомі почали активно шукати охочих "підтримати", так би мовити, за винагороду,

– розповів Печій.

Зрештою, ZIK, "112 Україна" та NewsOne були настільки "важливими" для українців, що аж ніхто не вийшов на їх підтримку.

► Безробітні

ОПЗЖ почала тиснути на жалість та прикриватися 1, 5 тисячами працівників цих каналів, які залишаться без роботи.

У мене немає жодного співчуття до тих, хто за гроші ладен був Україну розпинати,

– заявив Печій.

"Їм вже запропонувала допомогу одіозна пропагандистка Russia Today Маргарита Симоньян. Окрім того, таких "цінних працівників" можуть чекати і на терористичних ЗМІ на окупованому Донбасі", – додав журналіст.

Довідка. Маргарита Симоньян запросила журналістів ZIK, "112 каналу" та NewsOne працювати у Росії, тим самим прислужитися Кремлю.

"Особисто я не шкодую за пропагандистськими каналами. Тим глядачам, які кілька років "сиділи на голці" проросійської пропаганди хочеться сказати, що закриття 3 медведчуківських каналів – це привід для них нарешті почути правду та подивитися на світ без рожевих окулярів", – підсумував Печій.

Як ОПЗЖ шукає винних: дивіться відео

Санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака запровадили 2 лютого. Рішення РНБО ініціював Володимир Зеленський.

Того ж дня заблокували телеканали ZIK, 112 і Newsone, адже Козак був їх власником.

Зеленський запевнив, що Україна не проти свободи слова, а проти пропаганди.



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