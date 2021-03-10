Попри те, що Віктор Медведчук і Юрій Бойко перебувають в одній фракції, однопартійці просто на дух не переносять один одного. Однак похід в Раду у спільній фракції експерти назвали "шлюбом за розрахунком", який був створений за рекомендацією Росії. Зараз загалом вся партія просто хитається.

Після санкцій і закриття каналів Медведчук залишився без інформаційної підтримки, а його колега Сергій Льовочкін, за словами експертів, не захотів підставляти плече підтримки і відмовився пускати кума Володимира Путіна на свій загальнонаціональний канал.

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Коли почались проблеми в ОПЗЖ

Загострення в "Опозиційній платформі – За життя" почалося ще під час місцевих виборів. Тоді політики не могли поділити, чиї кандидати представлятимуть партію в найважливіших містах. Ворожнеча посилилася, коли в Медведчука з'явилися президентські амбіції. Як відомо, незмінним кандидатом від ОПЗЖ залишається Юрій Бойко.

Ми бачимо, як розділилася група "Медведчука – Рабіновича" і група "Бойка – Льовочкіна", які і раніше ніколи не були монолітними. Вони різні по своїй природі, своїх економічних, геополітичних і навіть внутрішньо політичних інтересах. Будемо бачити загострення цього конфлікту,

– запевнив політолог Олег Саакян.

Шлюб за розрахунком, як часто буває, може закінчитися розлученням. Однак експерти зазначили, що ОПЗЖ потерпить до наступних виборів, тому що фракцію поділити не можна. Якщо ж політик, який йшов за списком, захоче вийти з політичної сили, то йому доведеться скласти мандат.

"Група Бойка-Льовочкіна спробує перетягнути ковдру на себе. У них зараз головний інформаційний ресурс – телеканал Інтер. В них немає конфлікту з владою. Вони можуть сказати, що вони головні", – зауважив політолог Володимир Фесенко.



Сергій Льовочкін та Юрій Бойко / Колаж 24 каналу

Медведчук робить ставку на дружину

Однак шансів на політичну кар'єру в Медведчука, проти якого РНБО запровадила санкції, менше. І робити ставку на дружину – марна ідея.

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Політолог пояснив, що Медведчук хотів довести, що Оксана Марченко зможе повторити кар'єру Зеленського. Однак краще, на його думку, телеведучу порівнювати з Олегом Винником. Відомий співак пішов на вибори з Аграрною партією, яка набрала мізерний результат.



Віктор Медведчук та Оксана Марченко / Фото espreso.tv

Насправді є ще один варіант. Партію можуть взагалі заборонити, якщо доведуть, що до її фінансування причетні окупанти. Однак експерти сумніваються, що в ОПЗЖ настільки зухвалі чи необережні люди, щоб не вигадати хитрішу схему передачі коштів.

В будь-якому разі – загроза не тільки в партії, але й політичних настроях, адже впродовж останніх виборів запит на проросійські партії, які обіцяють мир і дружбу із нібито братнім народом, залишається високим. Поки частина українців перебуватиме під впливом російських наративів – п'ята колона буде потрапляти до Верховної Ради. Вона працюватиме на Кремль незалежно від зміни назв та гучних гасел.