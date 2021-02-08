ОПЗЖ погрожує Зеленському імпічментом: кому вигідна ця ситуація

Депутати від фракції ОПЗЖ заявили про наміри ініціювати імпічмент Володимира Зеленського через блокування низки телеканалів Тараса Козака. Втім, навіть на заблокованих рупорах ОПЗЖ, експерти самі засумнівались в успішності таких намірів.

До такого сценарію скептично ставляться й експерти. На думку Тараса Семенюка, закон про імпічмент настільки складно реалізувати, що зробити це буде майже нереально.

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Коли можна позбавити президента посади

Згідно з законом, позбавити главу держави посади можна у 2 випадках: якщо президент вчинив державну зраду чи інший злочин. Попри таку завзятість від ОПЗЖ, навіть розпочати процедуру імпічменту складно, адже треба мати як мінімум 226 підписів народних депутатів.

Спроби домовитись за імпічмент точно будуть з окремими олігархами й політичними гравцями. Однак вони будуть невдалими, тому що населення не налаштоване на цю процедуру,

– розповів політичний експерт Микола Давидюк.

Після цього потрібно буде створити тимчасову слідчу комісію з представниками депутатських фракцій і груп й залучати спецпрокурора та слідчих. Комісія готуватиме висновки й пропозиції щодо вчинення президентом держзради або іншого злочину.

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Потім їх треба зачитати на відкритому пленарному засіданні, де висновки має підтримати 300 нардепів. Після цього справу й процедуру повинен перевірити Конституційний і Верховний Суди. Лише тоді таємно має відбутися голосування у парламенті, де мінімум – 338 голосів. Якщо ж бракуватиме хоча б одного, то голова Верховної Ради зупинить процедуру імпічменту.

Як можна використати цю тему

Використати тему імпічменту Зеленського й супровідних заходів для посилення своїх політичних позицій – ідеальний сценарій для ОПЗЖ. На думку політичного експерта Тараса Семенюка, вони "качатимуть" це як інформаційний привід. Як він зазначив, у таких кампаніях дуже важливо наповнювати інформаційний простір своїм порядком денним.

Саме це депутати від ОПЗЖ й роблять, критикуючи Зеленського. Зокрема, вони почали використовувати невеликі ролики, сюжети та навіть цілі ефіри. Роль політичної жертви або мученика, яку люблять українські виборці, стала ще поширенішою. Втім, це може не спрацювати.

Без наявності телеканалів, які були ключовим мобілізаційним ресурсом, цей образ навіть продати своїм виборцям не вийде,

– заявив політичний експерт Олег Саакян.

На його думку, здебільшого ці люди отримують інформацію через телебачення, тому Youtube для них або не існує, або є допоміжним для отримання інформації.

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Кому вигідна ця ситуація

Додаткові відсотки до рейтингу отримає насамперед Зеленський та фракція "Слуга народу", зокрема, "під'ївши" електорат ОПЗЖ.

Усе через те, що цю партію підтримують не лише відверто проросійські громадяни, але й ті, хто зневірився у Зеленському та потрапив під вплив прокремлівських пропагандистів кума Володимира Путіна.