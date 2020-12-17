Компанія "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини на Одеський припортовий завод, надала звіт за 500 днів співпраці з ОПЗ.

ОПЗ за даний часовий період переробив 907 млн ​​кубометрів поставленого компанією "Агро Газ Трейдинг" газу, з яких зробив 1,1 млн тонн карбаміду і 122,4 тис. тонн аміаку. Продукція ОПЗ експортується в різні регіони світу – від країн ЄС та Північної Америки до Азії і Африки, говориться в повідомленні АГТ.

"Понад 90% продукції ОПЗ знайшло своїх покупців на зовнішніх ринках. Широка географія збуту продукції заводу – від країн Північної Америки та ЄС до Азії і Африки – дозволяє впевнено дивитися в майбутнє, ефективно реалізуючи коротко-, середньо- і довгострокові виробничі і соціальні цілі ОПЗ.

У топ-5 імпортерів виробленого на ОПЗ карбаміду за період в 500 днів роботи увійшли Індія (605,4 тис. тонн), Танзанія (75,9 тис. тонн), Туреччина (74,9 тис. тонн), Мексика (60, 4 тис. тонн) і Сенегал (36,7 тис. тонн). Вироблений на ОПЗ аміак експортувався до Туреччини (55,1 тис. тонн), Грецію (30,4 тис. тонн), Болгарію (10,8 тис. тонн), Іспанію (8,5 тис. тонн) і Марокко (1, 5 тис. тонн).

За підсумками листопада 2020 року ТОВ "Агро Газ Трейдинг" увійшло в топ-3 найбільших експортерів азотних добрив з України, за даними Українського клубу аграрного бізнесу. Питома вага АГТ в структурі поставок добрив на зовнішні ринки з України склав 33%.

Безперебійна робота ОПЗ і передбачені контрактом з АГТ додаткові виплати за кожну тонну виробленої продукції дозволили акумулювати кошти для погашення боргів перед Групою "Нафтогаз". Станом на даний момент сумарні виплати ОПЗ на користь Групи "Нафтогаз" досягли 42,7 млн гривень", – йдеться в повідомленні АГТ.

Контракт на поставку давальницької сировини між ОПЗ і АГТ діє до кінця 2020 року. АГТ заявляє про готовність продовжувати співпрацю з ОПЗ на взаємовигідних умовах після завершення 2020 року.

Раніше повідомлялося про те, що ОПЗ встановив рекорд за останні 5 років за обсягом виробництва і експорту продукції.

ОПЗ входить до переліку підприємств великої приватизації. Поновлення великої приватизації очікується після стабілізації ситуації на фінансових ринках.