Офіс Президента намагається приховати від світу цю ганебну подію, – Бутусов про вагнерівців
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Офіс Президента намагається приховати від громадян ганебний провал спецоперації із затримання вагнерівців у Білорусі. Однак для суспільстава ця інформація має дуже велике значення.
Джерело:24 канал
На думку Бутусова, приховування інформації щодо провалу спецоперації є небезпечним. Як він зазначив, це дуже шкодить у боротьбі з Росією.
Читайте також "Вагнергейт" і передбачення Гордона: у Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму
Журналіст зазначив, що у будь-якій демократичній країні така ситуація вже була б приводом для початку процедури імпічменту президента. Однак в Україні впродовж 7 місяців для розслідування справи не зробили майже нічого.
Офіс Президента намагається приховати від суспільства, від світу цю насправді ганебну подію, провал нашої спецоперації, ганебний провал під час війни й фактично порятунок 28 терористів від покарання,
– наголосив він.
Як розповів Бутусов, представники парламентського Комітету національної безпеки, оборони та розвідки ще не ухвалили жодного рішення з цього приводу, не провели засідання та не створили спеціальну комісію.
До теми Єрмака допитали у справі вагнерівців, – глава ДБР
Бутусов підсумував, що приховування деталей спецоперації є свідченням того, що її провал стався саме через Офіс Президента.
Офіс Президента може приховувати деталі справи вагнерівців: дивіться відео
Справа вагнерівців: що відомо
- У липні 2020 року білоруські спецслужби спіймали групу бойовиків ПВК "Вагнер". Тоді представники влади заявляли, що ті начебто готували провокації у Білорусі.
- Згодом українські журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов оприлюднили інформацію, що дані про спецоперацію СБУ "злили" в Офісі Президента.
- У вересні 2020 року з'явилася інформація, що Служба безпеки України могла знати про бійців та була причетна до справи. Однак у спецслужбі цю інформацію спростували.
- Андрій Єрмак заявив, що Офіс Президента готовий до будь-яких розслідувань у справі. Очільник ОП наголосив, що їм "нема чого боятися і приховувати".
Поділитися новиною