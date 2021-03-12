Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Офіс Президента намагається приховати від громадян ганебний провал спецоперації із затримання вагнерівців у Білорусі. Однак для суспільстава ця інформація має дуже велике значення.

На думку Бутусова, приховування інформації щодо провалу спецоперації є небезпечним. Як він зазначив, це дуже шкодить у боротьбі з Росією.

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Журналіст зазначив, що у будь-якій демократичній країні така ситуація вже була б приводом для початку процедури імпічменту президента. Однак в Україні впродовж 7 місяців для розслідування справи не зробили майже нічого.

Офіс Президента намагається приховати від суспільства, від світу цю насправді ганебну подію, провал нашої спецоперації, ганебний провал під час війни й фактично порятунок 28 терористів від покарання,

– наголосив він.

Як розповів Бутусов, представники парламентського Комітету національної безпеки, оборони та розвідки ще не ухвалили жодного рішення з цього приводу, не провели засідання та не створили спеціальну комісію.

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Бутусов підсумував, що приховування деталей спецоперації є свідченням того, що її провал стався саме через Офіс Президента.

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