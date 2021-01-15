Оцифрований архів Української повстанської армії, який знайшли у лісовій схованці, оприлюднили у мережі. Документи були сховані у металевому бідоні з-під молока.

Архівні записи заховали восени 1950 року в лісі поблизу села Лапаївка, що на Львівщині. Про це повідомив Центр досліджень визвольного руху.

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Архів знайшли ще у 2009 році, однак оприлюднили лише зараз – у 2021. Директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник запевнила, що головна місія їх організації – робити минуле доступним.

Тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли таки до українців, хоч і через 70 років,

– сказала Олійник.

Про що мовиться в архівних документах УПА

Історик і член Центру Руслан Забілий запевнив, що Лапаївський архів – унікальна знахідка для науковців і громадськості.

У документах мовиться про:

поради для підпільної друкарні;

описи вибухівки;

інструкція про ведення фінансів;

поіменні списки загиблих повстанців із біографіями й описами обставин загибелі.

Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА,

– зауважив Забілий.

Довідка. Ознайомитись з архівом можна за посиланням.

В Лапаївському архіві є протоколи допитів та тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка, який керував підготовкою повстанців.

Також є звіти підпілля з:

Волині;

Львівщини;

Дрогобиччини;

Рівненщини;

Станіславщини;

Тернопільщини.

Окрім цього, є й списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.

Вивезені в Сибір

Серед документів є уривки з листів селян, яких депортували в Сибір. Люди просили, аби про них не забували та рятували їх "чим можна".

Тут дуже зимно, босою не гожий ходити… Нема що їсти, таку вже біднесеньку (їжу – 24 канал) варю, що майже вода,

– написано в одному з листів.

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В документів є поіменний список вивезених у Сибір людей, серед них і діти.