У мережі оприлюднили архівні документи УПА, які знайшли у лісовій схованці: що там написано
Оцифрований архів Української повстанської армії, який знайшли у лісовій схованці, оприлюднили у мережі. Документи були сховані у металевому бідоні з-під молока.
Архівні записи заховали восени 1950 року в лісі поблизу села Лапаївка, що на Львівщині. Про це повідомив Центр досліджень визвольного руху.
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Архів знайшли ще у 2009 році, однак оприлюднили лише зараз – у 2021. Директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник запевнила, що головна місія їх організації – робити минуле доступним.
Тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли таки до українців, хоч і через 70 років,
– сказала Олійник.
Про що мовиться в архівних документах УПА
Історик і член Центру Руслан Забілий запевнив, що Лапаївський архів – унікальна знахідка для науковців і громадськості.
У документах мовиться про:
- поради для підпільної друкарні;
- описи вибухівки;
- інструкція про ведення фінансів;
- поіменні списки загиблих повстанців із біографіями й описами обставин загибелі.
Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА,
– зауважив Забілий.
В Лапаївському архіві є протоколи допитів та тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка, який керував підготовкою повстанців.
Також є звіти підпілля з:
- Волині;
- Львівщини;
- Дрогобиччини;
- Рівненщини;
- Станіславщини;
- Тернопільщини.
Окрім цього, є й списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.
Вивезені в Сибір
Серед документів є уривки з листів селян, яких депортували в Сибір. Люди просили, аби про них не забували та рятували їх "чим можна".
Тут дуже зимно, босою не гожий ходити… Нема що їсти, таку вже біднесеньку (їжу – 24 канал) варю, що майже вода,
– написано в одному з листів.
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В документів є поіменний список вивезених у Сибір людей, серед них і діти.
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