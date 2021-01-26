Опоненти влади виступають проти народовладдя, – Подоляк про закон про референдум

Верховна Рада 26 січня проголосувала за закон про референдум. Його підтримали 226 нардепів. Як зауважив радник заступника очільника ОП Михайло Подоляк, ключову роль в ухваленні закону зіграла саме правляча партія.
Джерело: 24 канал
Подоляк звернув увагу, що за закон голосували лише нардепи від "Слуги народу", 9 позафракційних і 20 від групи "Довіра".
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Натомість, як зауважив Подоляк, опоненти влади не підтримали закон.
Інші фракції тільки на словах ратують за народовладдя і розширення електоральних можливостей суспільства. Більшість опонентів влади банально не хочуть надавати суспільству реальні інструменти народовладдя,
– сказав радник заступника очільника ОП.
На його думку, закон про референдум є особливим, адже він заснований на тому, що вже міститься в Конституції України. Конституція чітко визначає умови для призначення референдумів, основні обмеження.
"Цей закон не підтримують тільки ті політичні сили, які принципово не хочуть дозволяти суспільству розв'язувати державні питання безпосередньо, в обхід політиків. Для них – це боротьба за монополію політико-олігархічних структур на вирішення принципових для держави питань", – додав Подоляк.
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Він підкреслив, що для президента Зеленського і для партії "Слуга народу" принципово, щоб народовладдя було наповнене реальним змістом. Як наголосив Подоляк, у справжньої демократії не повинно бути монополії політиків за рішенням того, що важливо для суспільства.