Верховна Рада 26 січня проголосувала за закон про референдум. Його підтримали 226 нардепів. Як зауважив радник заступника очільника ОП Михайло Подоляк, ключову роль в ухваленні закону зіграла саме правляча партія.

Джерело: 24 канал

Подоляк звернув увагу, що за закон голосували лише нардепи від "Слуги народу", 9 позафракційних і 20 від групи "Довіра".

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Натомість, як зауважив Подоляк, опоненти влади не підтримали закон.

Інші фракції тільки на словах ратують за народовладдя і розширення електоральних можливостей суспільства. Більшість опонентів влади банально не хочуть надавати суспільству реальні інструменти народовладдя,

– сказав радник заступника очільника ОП.

На його думку, закон про референдум є особливим, адже він заснований на тому, що вже міститься в Конституції України. Конституція чітко визначає умови для призначення референдумів, основні обмеження.

"Цей закон не підтримують тільки ті політичні сили, які принципово не хочуть дозволяти суспільству розв'язувати державні питання безпосередньо, в обхід політиків. Для них – це боротьба за монополію політико-олігархічних структур на вирішення принципових для держави питань", – додав Подоляк.

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Він підкреслив, що для президента Зеленського і для партії "Слуга народу" принципово, щоб народовладдя було наповнене реальним змістом. Як наголосив Подоляк, у справжньої демократії не повинно бути монополії політиків за рішенням того, що важливо для суспільства.

Що передбачає закон про референдум

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою , якщо це не суперечить Конституції. Щоб організувати референдум потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України.

, якщо це не суперечить Конституції. Щоб організувати референдум потрібно зібрати жителів України. Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму. Під час референдуму можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.

під час референдуму. Під час референдуму можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень. У документі чітко зазначено, що заборонено виносити на референдум такі питання: податків, бюджету та амністії.

Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу