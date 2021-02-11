Понад 30% українців підтримують блокування медведчуківських каналів, – нове опитування

Третина українців підтримує блокування медведчуківських каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Вони вважають таку заборону необхідним.

Однак понад 40% українців думають, що такий крок – помилковий та призводить до обмеження прав громадян.

До теми Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців

Як українці ставляться до блокування медведчуківських каналів

34,6% вважають заборону необхідною,

40,8% – помилковою,

24,6% – важко відповісти.

На Заході і в Центрі переважно підтримують заборону, а на Півдні, Сході і Донбасі навпаки.

Що відомо про опитування

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології 5 – 7 лютого. Метод – телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.

Опитали 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України.

Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Блокування медведчуківських телеканалів: що треба знати

Рада національної безпеки та оборони 2 лютого запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський.

Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Канали, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, припинили мовлення.

Відповідно до опитування "Рейтингу", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, однак 41% людей цим незадоволені.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу