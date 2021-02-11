Понад 30% українців підтримують блокування медведчуківських каналів, – нове опитування
Третина українців підтримує блокування медведчуківських каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Вони вважають таку заборону необхідним.
Джерело:КМІС
Однак понад 40% українців думають, що такий крок – помилковий та призводить до обмеження прав громадян.
До теми Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців
Як українці ставляться до блокування медведчуківських каналів
- 34,6% вважають заборону необхідною,
- 40,8% – помилковою,
- 24,6% – важко відповісти.
На Заході і в Центрі переважно підтримують заборону, а на Півдні, Сході і Донбасі навпаки.
Що відомо про опитування
- Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології 5 – 7 лютого. Метод – телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки номерів.
- Опитали 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України.
- Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
Блокування медведчуківських телеканалів: що треба знати
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Канали, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, припинили мовлення.
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