Глава українського МЗС Дмитро Кулеба не виключає того, що російський президент Володимир Путін може опинитися на лаві підсудних у Міжнародному суді Гааги. Він при певних умовах може стати фігурантом розслідування військових злочинів у Криму та на Донбасі.

Такий варіант залежить від того, наскільки далеко суд в Гаазі зайде у розслідуванні ланцюжка злочинних наказів. Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

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Ми бачили, що до міжнародних кримінальних судів раніше потрапляли навіть глави держав, приміром, Слободан Мілошевич з Сербії, але зараз загадувати про це рано,

– наголосив міністр.

Водночас він додав, що розуміє бажання українців бачити на лаві підсудних у Гаазі Путіна.

"Я не проти... Але ми перебуваємо в середовищі чітких юридичних дій... Тому вони зайдуть так далеко, наскільки фактів і жорстких юридичних доказів вони зможуть зібрати", – сказав Кулеба.

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні. Там завершили попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі.

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Зокрема, встановлено, що в Криму під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта та інші.