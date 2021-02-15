Гучне викриття російських шпигунів у США: хто та як здавав інформацію Кремлю – шокуючі схеми

У 2010 році у США гучно провалилась місія цілої павутини російських шпигунів. ФБР злило у мережу матеріали 10-літнього стеження за горе-шпигунами, а операцію охрестили Ghost stories.

Джерело: "Конфлікти" на 24 каналі

Що таке операція Ghost stories

9 липня 2010 року в аеропорт Відня 10 російських шпигунів, яких викрили і заарештували американські спецслужби, обміняли на 4 російських в'язнів, звинувачених у зраді Росії і підривній дільності на користь США.

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Серед тих, кого передали американці, був колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль. Ім'я якого стало всесвітньо відомим у 2018 році після спроби російської розвідки отруїти шпигуна та його доньку нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Сергій Скрипаль / Скриншот з відео

Через кілька місяців після резонансного обміну, саме на Хелловін, Федеральне бюро розслідувань приголомшило світ безпрецедентним вчинком. Виклавши у мережу усі матеріали 10-річного стеження за мережею російських шпигунів. Операція американських спецслужб отримала символічну назву "Історія привидів".

ФБРівці злили журналістам секретні дані, прикрившись формальним обов'язком дотримуватись закону про доступ до інформації. Удар по російській резидентурі був і нагадуванням про те, хто в домі господар. Та й на початку першої каденції Барака Обами, американському президенту вдалося у такий спосіб відновити репутацію спецслужб, яка була частково підмочена злитою через WikiLeaks інформацією щодо внутрішньої кухні ЦРУ та Пентагону.

Що таке WikiLeaks? Це міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації, яку пізніше публікують на своєму сайті. Що важливо, джерела інформації завжди залишаються анонімними.

Анна Чампан

Однією із найвідоміших фігурантів Ghost stories стала росіянка Анна Чампан, дівоче прізвище – Кущенко. Донька офіцера КДБ. Завдяки шлюбу із заможним англійцем Алексом Чампаном отримала британський паспорт.



Анна Чампан / Фото Вікіпедії

Згодом розлучилася і виїхала у США. Там поселилася у фешенебельному кварталі Нью-Йорка, вела розкішний спосіб життя і відвідувала гламурні вечірки, де знайомилася із потрібними людьми. Жила під легендою успішної бізнесвумен.

Америка – країна вільна. І тут зустріти найуспішніших людей найлегше в світі,

– пояснила Анна Чампан.

Провальна шпигунська кар'єра Чапман

На відео нижче зафіксований початок кінця шпигунської кар'єри Чапман. 26 червня 2010 року в одному з нью-йоркських кафе вона зустрілася із чоловіком, який представився російським консульським офіцером Романом. Із кремлівським агентом з таким іменем Анна спілкувалася телефоном щосереди, але ніколи віч-на-віч.

Зустріч Анни Чапман з агентом ФБР: відео

Тож спершу не здогадалася, що чоловік навпроти — насправді агент ФБР, яке роками стежило за Анною і мережею шпигунів, до якої вона належала. Чапман стала слабкою ланкою, адже того дня припустилася кількох помилок.

► Насамперед вона погодилася передати фальшивий паспорт чоловікові, якого показав їй на фото псевдо Роман. Щоправда, потім завагалася, запідозривши підставу.

"Часто, коли ти працюєш у шпигунській справі, то маєш відчуття, яке допомагає тобі залишитися живим. Врятувати себе", – пригадав ексоперативник контррозвідки ФБР Ерік О'Ніл.

► Далі вона зробила наступну помилку: викинула інформацію у сміттєвий бак. Офіцер знайшов у цьому смітті квитанцію на фальшиве ім`я та адресу "Фейк стріт" і зарядку до одноразового телефона.

Головні завдання Чапман

Чапман була однією зі "сплячих агентів", тобто шпигунів у глибокому підпіллі, яких тривалий час не використовували куратори. Їхнім завданням було налагодити зв'язки з американськими політиками, науковцями, промисловцями, аби отримати доступ до потенційно цінної для РФ інформації. Зокрема, нелегали мали вивідувати:

таємні подробиці американської політики щодо Іраку;

інформацію щодо ядерного озброєння;

розкривати особисті дані працівників американських спецслужб.

Розвідники намагалися максимально асимілюватися у США: одружувалися, заводили дітей, купували будинки, влаштовували пікніки для сусідів. Шпигунську мережу злив завербований американцями полковник SVR – Служби зовнішньої розвідки Росії – Олександр Потєєв.

Володимир та Людмила Гур'єви

Є кілька версій мотиву Потєєва: гроші, погрози його сім'ї з боку американців або ж особистий конфлікт із керівництвом зовнішньої розвідки Росії. Після "Історії привидів" у РФ його заочно засудили на 25 років за "зраду батьківщини". Але Потєєву вдалося втекти у США, де, ймовірно, він проживає дотепер.

За російськими шпигунами 10 років стежили американські агенти по всій країні: у Нью-Джерсі, Бостоні, Нью-Йорку та Сіетлі. Головним у таємній сітці був Річард Мерфі, який працював разом із дружиною Синтією. Справжні імені – Володимир та Людмила Гур'єви.



Володимир та Людмила Гур'єви / Фото FQB

Вони мешкали у типовому американському особняку у тихому передмісті Монклер, виховували 2 дітей. ФБР роками прослуховувало їхній будинок. До речі, російською Мерфі-Гур'єви не спілкувалися навіть у побуті. Коли їх не було вдома, федерали кілька разів обшукували помешкання розвідувачів під виглядом працівників клінінгової компанії.

Під час обшуків ми знайшли невидимі чорнила, спеціальний папір, радіоприймачі, які працюють на коротких хвилях. Ними Мерфі користувалися, щоби комунікувати із центром Зовнішньої розвідки Росії,

– зазначив наглядовий спеціальний агент ФБР Тоні Роджерс.

Цікавими були знахідки із шафи подружжя Мерфі-Гур'євих. У коробці з-під взуття були численні паперові записки і диски.

"Ми скопіювали усе, що побачили: документи, файли з різних типів комп`ютерного устаткування. Щоби потім детально вивчити", – сказав наглядовий спеціальний агент ФБР Тодд Шелтон.

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Як працювали Володимир та Людмила Гур'єви

Річард казав сусідам, що він "домогосподар", займається вихованням доньок. Довкола будинку Мерфі було 8 гектарів заповідника – чудове місце для зустрічі із посередниками у шпигунських справах або для того, щоб залишати їм пакунки, чим Річард і користувався.

Він періодично зустрічався із московським кур'єром Крістофером Мецосом, який постачав гроші іншим членам нелегальної мережі. ФБРівці розповідають, що у підслуханих діалогах Мерфі постійно надокучав і скаржився Мецосу, просив більше грошей. Синтія ж працювала фінансовим експертом у фірмі на Манхеттені. І завдяки цій роботі їй вдалося підібратися дуже близько до чоловіка, на ім'я Алан Патріков, який був близьким до Гілларі Клінтон.

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"Це був час, коли Гілларі Клінтон розглядали, як фігуру на шляху до президенства. І посередники Синтії Мерфі у Росії були надзвичайно зацікавленими у тому, щоби вивчити стратегію вагомих політиків США, щоб отримати можливість впливати і розхитувати американську політику", – пояснив заступник директора ФБР із контррозвідки (2011 – 2012 років) Френк Фіглюцці.

Серед усієї нелегальної павутини подружжя Мерфі було найпродуктивнішою ланкою у підпільному зборі інформації.

Шифри та паролі російських шпигунів

Як і в голлівудських фільмах, шпигуни з "Історії привидів" користувалися спеціальними шифрами і паролями. Наприклад, коли Мерфі передавав новий ноутбук агентові Міхаїлу Куцику під псевдо "Зотоллі", той запитав: "Вибачте, ми не зустрічалися з вами на Мальті у 1999 році?". Річард відповів: "Так, я справді був у Валетті. Але у 2000-му".

Попри десятиліття подвійного життя подружжя Мерфі, їхні сусіди ні про що не здогадувалися. Тож були ошелешеними, коли кремлівських шпигунів заарештували.

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