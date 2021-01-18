Оперативна кнопка та камери: Укрзалізниця підвищить безпеку в поїздах
Укрзалізниця працює над підвищенням безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні. Наразі підприємство займається саме модернізацією електропоїздів.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив, що відповідна модернізація містить в собі встановлення камер спостереження. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Камери в електропоїздах мають дозволити машиністу контролювати ситуацію у вагонах, додав він. За словами Володимира Жмака, у межах модернізації у кабінах машиністів встановлюватимуть оперативну "червону кнопку".
Завдяки відповідній кнопці машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців.
Мовиться саме про те, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів, зазначили у повідомленні.
Анонсовані нововведення в УЗ: коротко
- В Укрзалізниці анонсували спрощення вимог для пропуску пасажирів у вагони. Згідно з планом, люди зможуть використовувати для посадки на поїзд не лише оригінали документів, а й ксерокопії.
- Також УЗ анонсувала запуск чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. Функцією ботів серед іншого буде продаж квитків на потяги.
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