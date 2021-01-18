Укрзалізниця працює над підвищенням безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні. Наразі підприємство займається саме модернізацією електропоїздів.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив, що відповідна модернізація містить в собі встановлення камер спостереження. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Камери в електропоїздах мають дозволити машиністу контролювати ситуацію у вагонах, додав він. За словами Володимира Жмака, у межах модернізації у кабінах машиністів встановлюватимуть оперативну "червону кнопку".

Завдяки відповідній кнопці машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців.

Мовиться саме про те, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів, зазначили у повідомленні.

Зверніть увагу! 25 серпня Укрзалізниця розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі завдяки працівникам воєнізованої охорони компанії. Вони забезпечені відповідною формою одягу та знаками розрізнення.

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