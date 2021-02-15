Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у березні відомство презентує стратегію проти дезінформації. Вона передбачатиме уроки медіаграмотності.

За словами Ткаченка стратегія проти дезінформації відрізняється від закону "Про медіа".

Читайте також Мені невідомо про жодні слідчі дії щодо каналу "НАШ", – Ткаченко

Закон "Про медіа" – це цивілізовані правила гри, а діяльність у сфері дезінформації – це оперативна діяльність, яка відбувається за допомогою різних інституцій,

– пояснив міністр.

Що передбачає стратегія проти дезінформації

►Міністерство проводитиме роботи щодо медіаграмотності населення. Мовиться про створення певних інструментів, якими можна розвивати практичне мислення, щоб розбиратися в тому, що таке фейки та маніпуляції.

►Крім того, відомство буде займатися моніторингом, а також розповідати публіці про факти дезінформації.

►Можливо створять так званий онлайн-музей радянської пропаганди.

►Мінкульт веде співпрацю з європейськими колегами, де подібні центри вже існують.

Зверніть увагу! Раніше Ткаченко наголошував, що Україна не має діяти так, як Росія, коли мовиться про висвітлення інформації. Наша держава повинна переймати досвід європейських країн та вказувати, яка інформація правдива, а яка ні.