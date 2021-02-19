Опера в окупованому Криму: в Австрії не відкрили справу на архітекторів

Прокуратура Відня не відкривала кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Саме ця фірма бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.
Справу не відкриватимуть через відсутність початкової підозри. Хоча у грудні 2020 року австрійські ЗМІ повідомляли, що справу вже розпочали.
Нагадаємо Австрійські архітектори будують театр в окупованому Севастополі: Україна готує санкції
З огляду на відсутність початкової підозри у вчиненні злочину попереднє розслідування не було розпочато,
– прокоментували у прокуратурі ситуацію.
Опера в окупованому Криму: що відомо
- Оперний театр в Севастополі – один із чотирьох культурних об'єктів, побудова яких ініційована Путіним. Подібні будівлі мають створити у Калінінграді, Владивостоці, Кемерові та Севастополі.
- У Криму звести нову будівлю мали поблизу пам'ятнику оборонцям Севастополя.
- Прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження проти представників бюро Coop Himmelb(l)au. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу СБУ в АР Крим в Херсоні.
- В українському МЗС заявили, що Україна вже розпочала внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського архітектурного бюро санкцій.
- Українська сторона також докладно поінформувала партнерів у ЄС та США про незаконну діяльність бюро.