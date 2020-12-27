Наповнити водосховища окупованого Росією Криму опадами не вдасться. Навіть якщо взимку та навесні 2021 року їх буде багато.

Так вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".

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Опади не допоможуть

За його словами, наразі опади не є стокоформуючими. Вони більше здійснюють зволоженість території та поповнюють вологозапаси ґрунту, але не формують стік.

І це чітко показано в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – 24 канал) владою Криму,

– зазначив Яцюк.

Також він додав, що ситуація зі зневодненням окупованого Криму у 2020 році позначатиметься на його забезпеченні водою і в подальші роки.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

Водопостачання у Криму: коротко