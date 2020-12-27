Ситуація не зміниться: опади не врятують Крим від нестачі води 2021 року
Наповнити водосховища окупованого Росією Криму опадами не вдасться. Навіть якщо взимку та навесні 2021 року їх буде багато.
Так вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".
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Опади не допоможуть
За його словами, наразі опади не є стокоформуючими. Вони більше здійснюють зволоженість території та поповнюють вологозапаси ґрунту, але не формують стік.
І це чітко показано в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – 24 канал) владою Криму,
– зазначив Яцюк.
Також він додав, що ситуація зі зневодненням окупованого Криму у 2020 році позначатиметься на його забезпеченні водою і в подальші роки.
Водопостачання у Криму: коротко
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північнокримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією 2014 року постачання води на півострів із материкової частини України припинили.
- За заявами екологів, надмірне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунтів на півострові.
- У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що проблему вододефіциту в Криму розв'яжуть незалежно від дій України.
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