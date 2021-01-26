Посли країн "Великої сімки" 25 січня представили Україні "дорожню карту реформ". В Офісі Президента вже відреагували на поради G7.

Джерело: "Закон і Бізнес"

В Офісі Президента знали про рекомендації G7 ще у листопаді 2020 року. Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

До теми Як побороти корупцію в Україні та вирішити проблеми КСУ та ВСУ: дорожня карта реформ від G7

Що заявив Смирнов

"Під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. З огляду на дуже широке коло порушених питань, я виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій на Комісії з питань правової реформи при Президентові України", – заявив чиновник.

За його словами, до дискусії слід долучити представників судової влади, антикорупційних органів та іншої професійної спільноти.

До порад треба ставитися як до порад. Без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів,

– сказав Смирнов.

Він додав: "Переконаний, що кожен згаданий суб'єкт владних повноважень готовий до діалогу, наслідком якого стануть дійсно якісні перетворення в роботі цих органів".

Що передбачає "дорожня карта реформ" від G7