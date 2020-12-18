В Офісі Президента України заявили, що станом на 18 грудня Олег Татаров працює у звичному режимі. Заяву НАБУ про повідомлення про підозру Татарову в ОП не підтвердили.

Пріоритетом є дотримуватися коректних формулювань, адже є юридичні складові, а є традиційні політичні спекуляції. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Актуально Стосунки Венедіктової з Офісом Президента ускладняться після підозри Татарову, – Бутусов Що ще сказав Подоляк Більшість повідомлень про Татарова наразі ґрунтуються на даних "неназваних джерел" та пропонують довільне трактування подій. Наразі в ОП немає інформації про те, що щодо Татарова проводили які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації і про те, що Татарову вручили підозру за усіма правилами. Фахівці з НАБУ справді приходили в ОП 18 грудня. Однак їхнє прохання виходили за межі законних процедур, тому працівників НАБУ не впустили в приміщення ОП, Що було раніше НАБУ 18 грудня повідомило, що оголосило про підозру заступнику голови Офісу Президента України. За даними українських ЗМІ, мовилося саме про Татарова. Інформацію про підозру підтвердив журналіст Юрій Бутусов та агент НАБУ Євген Шевченко. Зверніть увагу! Татарова підозрюють у причетності до справи про розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про понад 80 мільйонів гривень. Окрім того, Татаров "прославився" своїми скандальними висловлюваннями про Майдан. Детальніше читайте тут.