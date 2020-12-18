Детективів не пустили: в ОП прокоментували заяву НАБУ про підозру Татарову
В Офісі Президента України заявили, що станом на 18 грудня Олег Татаров працює у звичному режимі. Заяву НАБУ про повідомлення про підозру Татарову в ОП не підтвердили.
Пріоритетом є дотримуватися коректних формулювань, адже є юридичні складові, а є традиційні політичні спекуляції. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.
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Що ще сказав Подоляк
- Більшість повідомлень про Татарова наразі ґрунтуються на даних "неназваних джерел" та пропонують довільне трактування подій.
- Наразі в ОП немає інформації про те, що щодо Татарова проводили які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації і про те, що Татарову вручили підозру за усіма правилами.
- Фахівці з НАБУ справді приходили в ОП 18 грудня.
- Однак їхнє прохання виходили за межі законних процедур, тому працівників НАБУ не впустили в приміщення ОП,
Що було раніше
- НАБУ 18 грудня повідомило, що оголосило про підозру заступнику голови Офісу Президента України.
- За даними українських ЗМІ, мовилося саме про Татарова.
- Інформацію про підозру підтвердив журналіст Юрій Бутусов та агент НАБУ Євген Шевченко.
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