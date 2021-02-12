Журналіст Юрій Бутусов заявив, що в Україні – повне небажання робити повноцінне розслідування провалу спецоперації щодо "вагнерівців". Зокрема, мовиться про реалізацію проросійської політики в Офісі Президента.

Головний редактор сайту "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов зазначив, що наразі з посад звільнили керівників, які були причетні до відповідної спецоперації. Мовиться про начальника головного управління розвідки Василя Бурби та начальника спецпідрозділу, який безпосередньо мав здійснювати захоплення терористів.

До теми У нас чиста совість, – Єрмак про розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців"

"В Офісі Президента на керівних посадах працюють люди, які відомі своїм русофілським баченням світу і є прибічниками влади Віктора Януковича. Вони були учасниками багатьох проросійських заходів та стратегій", – сказав журналіст.

Він додав, що мовиться про начальника комітету по розвідці Руслана Демченка, який був учасником наради, після якої провалили захоплення терористів вагнерівців.

За словами Бутусова, при Януковичі Демченко був заступником міністра закордонних справ та співавтором харківських угод, на підставі яких російські війська безперешкодно захопили Крим, і несе повну відповідальність за відповідні проросійські дії.

Зараз він (Демченко – 24 канал) координує діяльність всіх українських спецслужб і він безпосередньо причетний до провалу у спецоперації,

– заявив Бутусов.

Також журналіст зазначив, що мовиться й про заступника голови Офісу Президента Олега Татарова – людину, яка відкрито бореться проти антикорупційних органів.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази щодо плану спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Водночас очільник ОП заявив, що "нам нема чого боятися і приховувати".