Збитки на 2 мільйони гривень: в ОП відреагували на погром під час акції на підтримку Стерненка

Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента поскаржилися, що прихильники активіста Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували протест на Банковій, завдали ОП чимало збитків. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.
Водночас збитки можуть бути значно більшими. Як пояснили в ОП, якщо не змити фарбу впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт.
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Також в Офісі Президента вирішили нагадати історичну цінність будівлі, зазначивши, що перші 2 поверхи спорудили наприкінці ХІХ століття, а інші – добудували на початку ХХ століття.
За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом,
– зазначили в ОП.
Зауважимо, що 21 березня, після нічної акції прихильників Сергія Стерненка, прохід до будівлі Офісу Президента перекрили правоохоронці. Із самого ранку на Банковій працюють правоохоронці, які не пускають людей до ОП. Лише ближче до обіду 21 березня біля будівлі Офісу Президента почали прибирати наслідки вчорашнього погрому.
Який вигляд має будівля ОП зараз: дивіться відео
Прихильники Стерненка розмалювали стіни ОП / Фото "Української правди"
Правоохоронці перекрили прохід на Банкову / Фото "Української правди"
Протест на підтримку Стерненка у Києві: дивіться відео