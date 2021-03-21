Збитки на 2 мільйони гривень: в ОП відреагували на погром під час акції на підтримку Стерненка

В Офісі Президента поскаржилися, що прихильники активіста Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували протест на Банковій, завдали ОП чимало збитків. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

Водночас збитки можуть бути значно більшими. Як пояснили в ОП, якщо не змити фарбу впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт.

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Також в Офісі Президента вирішили нагадати історичну цінність будівлі, зазначивши, що перші 2 поверхи спорудили наприкінці ХІХ століття, а інші – добудували на початку ХХ століття.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом,

– зазначили в ОП.

Зауважимо, що 21 березня, після нічної акції прихильників Сергія Стерненка, прохід до будівлі Офісу Президента перекрили правоохоронці. Із самого ранку на Банковій працюють правоохоронці, які не пускають людей до ОП. Лише ближче до обіду 21 березня біля будівлі Офісу Президента почали прибирати наслідки вчорашнього погрому.

Який вигляд має будівля ОП зараз: дивіться відео



Прихильники Стерненка розмалювали стіни ОП / Фото "Української правди"



Правоохоронці перекрили прохід на Банкову / Фото "Української правди"

Протести на підтримку Стерненка: головне

Протест на підтримку активіста Сергія Стерненка відбувся 20 березня на Банковій. Мітингувальники облили фарбою будівлю та закидали файєрами, пошкодивши фасад. Насамкінець запустили салют.

На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.

На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.

Протест на підтримку Стерненка у Києві: дивіться відео