Офіс Президента переконував МІ-6 зупинити розслідування про вагнерівців – ЗМІ

В кінці лютого в Україну приїжджав заступник очільника МІ-6 Лі Лоуренс. Офіс Президента намагався переконати його зупинити розслідування про вагнерівців.

Зокрема заступник голови ОП Роман Машовець та очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов хотіли завадити виходу розслідування Bellingcat. В ньому мовиться про зрив операції по захопленню вагнерівців.

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Хотіли вплинути на Лоуренса

Оглядач відділу міжнародної політики ZN.UA Володимир Кравченко розповів, що під час зустрічі у штаб-квартирі ГУР МО представники ОП намагалися переконати Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat і не допустила виходу фільму.

У грудня 2020 року з'явилась інформація, що одна з найвідоміших міжнародних розслідувальних агенцій у світі Bellingcat розслідує справу про нібито зрив масштабної операції із затримання у Білорусі бійців російської ПВК "Вагнера". Перша частина розслідування повинна була вийти в лютому.

Але, за словами Кравченка, представник служби розвідки Великої Британії не підтримав прохання. Наступного дня Лоуренс разом із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс вдруге вислухав від Буданова та Машовця прохання Банкової щодо розслідування Bellingcat.

Лоуренс не підтримав прохання

Британці відповіли українським чиновникам, що не можуть впливати на представників медіа.

Чому до Лоуренса звернулись з таким проханням

Факт зустрічі Володимиру Кравченку підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел.

Президента України Володимира Зеленського та його оточення, як зауважив Кравченко, хвилює:

який вони виглядатимуть у фільмі-розслідуванні і як покажуть там їхню роль;

чи встановлять журналісти-розслідувачі факт зради і чи назвуть ім'я зрадника, який "злив" дані про спільну операцію спецслужб України та США щодо затримання росіян.

Що потрібно знати про вагнерівців