В України є низка завдань у відносинах з Європейським Союзом у 2021 році. Найважливіші з них – започаткування консультацій щодо оновлення Угоди про асоціацію та підписання договору про спільний авіапростір.

Угоду про спільний авіапростір планують підписати вже на початку 2021 року. Про це у своїй статті для "Дзеркало тижня" заявив заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква.

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Що сказав Жовква

Наприкінці першого кварталу 2021 року експертна місія Європейської комісії зможе надати свої висновки щодо готовності України до укладення угоди про промисловий безвіз.

Ми розпочнемо виконання відповідних рекомендацій. За результатами маємо започаткувати офіційні переговори про укладення цієї угоди,

– підкреслив чиновник.

Він додав, що у 2021 році Україна планує почати діалог з ЄС щодо залучення нашої держави до реалізації Європейської зеленої угоди.

Відносини із НАТО

У сфері відносин із НАТО, за словами Жовкви, важливо використати статус партнера НАТО з розширеними можливостями для наближення України до членства в Альянсі.

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"Чекаємо реакції партнерів на відповідні пропозиції з цього приводу. Докладатимемо зусиль, щоб уже 2021 року відбулося повноцінне засідання Комісії Україна – НАТО на високому рівні", – наголосив політик.

Він також додав, що ключовим завданням у 2021 році є врахування євроатлантичних цілей України у рішеннях лідерів НАТО на черговому саміті.