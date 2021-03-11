ОП може наважитись на санкції Коломойському, вже є перші сигнали, – політтехнолог

США вже наклали санкції на українського олігарха Ігора Коломойського. Зараз є вірогідність, що Офіс Президента Володимира Зеленського також може на це наважитись.

Крім цього, секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу не дав чіткої відповіді про можливі санкції щодо Ігоря Коломойського. Про це сказав політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За словами експерта, є шанс на те, що Офіс Президента накладе санкції на олігарха.

"Тим паче, безпрецедентний факт того, що розвернули та посадили літак з одним з колишніх акціонерів "Приватбанку" – це непрямий сигнал", – зазначив Тизенгаузен.

. Правоохоронці посадили в аеропорту Борисполя літак з фігурантом справи "Приватбанку". Наразі там триває вручення підозри, яку погодила Ірина Венедіктова. ЗМІ писали, що мова йде про першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка.

Він також додав, що якщо санкції й введуть, то Коломойського про це ніхто не буде попереджати, як це було з Медведчуком. Все для того, аби не було часу переоформити документи та активи.

Дивіться відео: Тизенгаузен про санкції Коломойському

Санкції США проти Коломойського: коротко

Держдеп США на початку березня 2021 року запровадив санкції проти Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до країни.

Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, причетність до значної корупції.

Після цього у президента Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи.

Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу