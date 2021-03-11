ОП може наважитись на санкції Коломойському, вже є перші сигнали, – політтехнолог
США вже наклали санкції на українського олігарха Ігора Коломойського. Зараз є вірогідність, що Офіс Президента Володимира Зеленського також може на це наважитись.
Джерело:24 канал
Крім цього, секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу не дав чіткої відповіді про можливі санкції щодо Ігоря Коломойського. Про це сказав політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.
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За словами експерта, є шанс на те, що Офіс Президента накладе санкції на олігарха.
"Тим паче, безпрецедентний факт того, що розвернули та посадили літак з одним з колишніх акціонерів "Приватбанку" – це непрямий сигнал", – зазначив Тизенгаузен.
Він також додав, що якщо санкції й введуть, то Коломойського про це ніхто не буде попереджати, як це було з Медведчуком. Все для того, аби не було часу переоформити документи та активи.
Дивіться відео: Тизенгаузен про санкції Коломойському
Санкції США проти Коломойського: коротко
- Держдеп США на початку березня 2021 року запровадив санкції проти Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до країни.
- Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, причетність до значної корупції.
- Після цього у президента Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи.
Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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