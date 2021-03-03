Гучні вироки щодо ветеранів та активістів: у Зеленського хочуть взятися за них

Джерело:Офіс Президента
Офіс Президента пропонує створити механізм, щоб аналізу рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів в Україні. Там пояснили, що прагнуть зробити це у відповідь на запит суспільства на справедливість.
У Зеленського не виключають, що сотні ветеранів та активістів могли зазнати несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах російської агресії.
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У Зеленського підкреслили, що потрібно у законний спосіб перевірити усі рішення та обставини цих справ. Зокрема й те, чому їхні фігуранти могли не отримати належного захисту від держави.
Крім цього, Офіс Президента хоче дослідити кримінальні провадження за фактами нападів на громадських діячів. А саме ті, у яких винних досі не притягнули до відповідальності.
Очільник відомства Андрій Єрмак вже провів нараду за участі правоохоронців, народних депутатів, Міністерства у справах ветеранів та уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
Упродовж зустрічі обговорили виклики через наявність вироків проти ветеранів, які суспільство вважає несправедливими, а також незавершені розслідування щодо нападів на активістів.
В ОП пообіцяли, що повернуть справедливість, якщо починаючи з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів розпочиналися безпідставні кримінальні справи.
"Водночас якщо блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, держава має надати належну відповідь", – мовиться у повідомленні відомства.Зверніть увагу! Ці твердження можуть стосуватися справи Стерненка. Раніше активісту оголосили підозру про умисне вбивство.
Справи проти Стерненка. Активіста не лише звинувачують в умисному вбивстві нападника, яке він пояснює самозахистом. Нещодавно Стерненка засудили через іншу справу.
Справа про вбивство Шеремета. У 2016 році у Києві внаслідок вибуху в авто загинув журналіст Павло Шеремет. У грудні 2019 року правоохоронці повідомили про результати розслідування.