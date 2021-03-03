Гучні вироки щодо ветеранів та активістів: у Зеленського хочуть взятися за них

Офіс Президента пропонує створити механізм, щоб аналізу рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів в Україні. Там пояснили, що прагнуть зробити це у відповідь на запит суспільства на справедливість.

У Зеленського не виключають, що сотні ветеранів та активістів могли зазнати несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах російської агресії.

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Які рішення судів хочуть проаналізувати

Мовиться про резонансні кримінальні справи та вироки проти ветеранів та громадських діячів, починаючи від 2014 року.

В ОП пояснили, що мають на увазі справи проти людей, які боролися з російською агресією та її гібридними проявами.

Все тому, що вони могли стати жертвами свавілля з боку чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів.

У Зеленського підкреслили, що потрібно у законний спосіб перевірити усі рішення та обставини цих справ. Зокрема й те, чому їхні фігуранти могли не отримати належного захисту від держави.

Крім цього, Офіс Президента хоче дослідити кримінальні провадження за фактами нападів на громадських діячів. А саме ті, у яких винних досі не притягнули до відповідальності.

Перші кроки у цьому напрямку

Очільник відомства Андрій Єрмак вже провів нараду за участі правоохоронців, народних депутатів, Міністерства у справах ветеранів та уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Упродовж зустрічі обговорили виклики через наявність вироків проти ветеранів, які суспільство вважає несправедливими, а також незавершені розслідування щодо нападів на активістів.

В ОП пообіцяли, що повернуть справедливість, якщо починаючи з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів розпочиналися безпідставні кримінальні справи.

"Водночас якщо блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, держава має надати належну відповідь", – мовиться у повідомленні відомства.

Гучні справи проти активістів та ветеранів

Ці твердження можуть стосуватися справи Стерненка. Раніше активісту оголосили підозру про умисне вбивство.Захищаючи себе, хлопець поранив одного з нападників. Через деякий час той помер. Винних у жодному з трьох нападів на Стерненка досі не покарали.

Справи проти Стерненка. Активіста не лише звинувачують в умисному вбивстві нападника, яке він пояснює самозахистом. Нещодавно Стерненка засудили через іншу справу.

Його відправили у в'язницю на понад 7 років через викрадення проросійського депутата Сергія Щербича. Сам політик жодного разу з 2015 року так і не з'явився свідчити до суду.

За даними слідства, мотивом Стерненка та його соратника було заволодіння 300 гривнями. Активіст все заперечує. Він вважає, що справа є політично вмотивованою та оскаржуватиме вирок.

Його підтримує значна частина суспільства. Після оголошення вироку по всій Україні спалахнули протести за Стерненка. Одна з вимог – звільнення засудженого до 9 березня.

Справа про вбивство Шеремета. У 2016 році у Києві внаслідок вибуху в авто загинув журналіст Павло Шеремет. У грудні 2019 року правоохоронці повідомили про результати розслідування.